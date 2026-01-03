Brayan León dejaría Independiente Medellín para jugar en África: millonaria venta a insólito destino

Brayan León celebra uno de sus goles en la presente edición de la Copa Sudamericana. (Photo by JAIME SALDARRIAGA/AFP via Getty Images) / JAIME SALDARRIAGA

Independiente Medellín tuvo un buen desempeño durante la temporada, al alcanzar la final de la Liga Colombiana-I; sin embargo, cayó ante Independiente Santa Fe, equipo que logró conquistar la tan anhelada décima estrella bajo la dirección técnica de Jorge Bava.

Además, el Poderoso perdió la final de la Copa Colombia frente a su rival de patio, Atlético Nacional, por lo que debió conformarse con el subcampeonato tras caer en dos finales consecutivas a lo largo del año.

Le puede interesar: Drástica sanción a Medellín y Nacional por hechos de violencia en la final de Copa Colombia

Gracias a su segundo lugar en la tabla de reclasificación, Independiente Medellín aseguró su participación en la Copa Libertadores 2026, al igual que Deportes Tolima. Ambos equipos deberán disputar la fase previa del certamen continental, con el objetivo de avanzar a la fase de grupos y ubicarse entre los 32 mejores clubes del torneo.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo aún no ha anunciado de manera oficial ningún refuerzo para este año, una situación que genera preocupación entre los hinchas del Poderoso. Por otro lado, ya se confirmaron varias salidas del plantel, entre ellas las de Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano, Jaime Alvarado y Juan Arizala, quienes no continuarán vinculados a la institución.

Brayan León no continuaría en el DIM

En las últimas horas, el periodista Fabrizio Romano informó que Independiente Medellín concretó la venta de Brayan León al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, club que adquirió al delantero por una cifra cercana a los 3.2 millones de dólares.

A pesar de que existía interés desde la MLS y otros equipos del continente americano, el atacante continuará su carrera deportiva en el conjunto sudafricano, que participó en el Mundial de Clubes el año anterior.

Lea también: Fecha y hora de los partidos de Medellín y Tolima en la fase previa de la Copa Libertadores 2026

Brayan León se despedirá entonces del DIM dejando un balance positivo, en el que disputó 118 partidos con 33 goles y 17 asistencias, convirtiéndose en una pieza importante del equipo durante su etapa en el Medellín.