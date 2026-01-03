¿Se cayó posible traspaso de Luis Palacios a Santa Fe? Esto dijo el presidente del Once Caldas

El presidente del Once Caldas, Daniel Jaramillo, ya se había referido anteriormente a los refuerzos que llegarán al club para la temporada 2026. La institución espera mejorar el rendimiento mostrado en 2025, año en el que el equipo de Manizales quedó por fuera de los cuadrangulares en el segundo semestre.

Los jugadores que no continuarán en Once Caldas son: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz y Mateo García. Hasta el momento, Jaime Alvarado es el único refuerzo que han anunciado oficialmente.

En dialogo con Caracol Deportes de Caracol Radio, el presidente del Once Caldas afirmó que faltan dos jugadores por presentar oficialmente, pero que ya se encuentran en exámenes.

“Llegan otros dos jugadores que están en exámenes médicos en estos momentos. Llegaron en horas de la mañana, se presentaron y continúan en exámenes médicos a la espera de resultados para poder firmar. Ya los rumores y lo que se ha hablado en prensa, ya es de conocimiento público, Andrés Roa ya está en la ciudad y Rodallega, el lateral izquierdo también proveniente de Envigado”, mencionó.

Jaramillo también habló sobre la negociación de Luis Palacios, quien podría ser transferido a Independiente Santa Fe: "Pues estamos estamos todavía en conversaciones con ellos, estamos analizando las diferentes propuestas que han llegado. Entonces digamos que no podemos decir que se ha caído ni que está avanzando. Estamos en ese proceso“.

Once Caldas disputará dos partidos amistosos de pretemporada ante Deportivo Cali y América de Cali. El equipo de Manizales no tendrá competencia internacional en este 2026.