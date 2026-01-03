¿Qué está pasando en Venezuela? Expertos analizan la situación y cómo afectaría a Colombia

En la madrugada de este sábado 03 de enero de 2026, Estados Unidos bombardeó puntos clave en Venezuela y capturó a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Posteriormente en una rueda de prensa que dio el mandatario estadounidense contó detalles de cómo fue la operación que llevó por nombre “Resolución Absoluta” y aprovechó para decirle a Gustavo Petro que debe cuidarse la espalda.

En medio de una transmisión especial de Caracol Radio, varios especialistas, internacionalistas y expertos hablaron al respecto de las implicaciones que esto trae para Colombia, la región y para la población venezolana.

El analista Camilo Granada: “Este cara a cara entre Estados Unidos y Venezuela no podía terminar sino tener este desenlace de este tipo porque el montaje militar que desplegó Estados Unidos a Venezuela hacía que fuera inminente”.

Agregó que en medio de este drama solo se puede lamentar el uso de la fuerza en estos casos. Esto fue una operación casi que “quirúrgica” para extraer al presidente Nicolás Maduro de Venezuela.

Julio Londoño, excanciller, comentó que esto no se lo esperaba nadie, “una acción de esas características estaba casi que descartada… Hay que ver qué va a suceder en las próximas horas, no puede haber un gobierno de transición que no sea el de María Corina Machado”.

Comentó que los Estados Unidos tuvieron que haber planificado los pasos que irán después de esta incursión, porque quienes quedan a cargo de Venezuela pueden llegar a ser más extremistas que el mismo Nicolás Maduro.

Por su parte Jairo Libreros, analista internacional, dijo que una de las implicaciones de esta incursión estadounidense en Venezuela permite tener en cuenta dos situaciones: Se demuestran las inmensas fisuras que tienen las fuerzas militares bolivarianas y en segundo lugar hay que tener en cuenta el impacto político porque en este momento, no hay nadie que pueda tener la fuerza al interior del poder venezolano para mantener un diálogo internacional.

Ariel Ávila, analista, agregó que vienen 48 horas determinantes para saber qué va a pasar en Venezuela, las dinámicas de las protestas en lo local y saber qué contactos se están haciendo entre ambos países.

“Ni Delcy Rodríguez, ni Diosdado Cabello, ni Padrino López, fueron capturados o dados de bajo, parece indicar que solo fue Maduro y Cilia, eso quiere decir que el régimen está medianamente estable”.

Para Colombia el daño ya está hecho, Maduro lo que hizo fue entregarles armas a los civiles y muchas de esas armas van a terminar en el mercado negro y en manos de grupos ilegales de Colombia.

De otro lado la analista internacional, Sandra Borda, afirmó que: “En este momento es preciso decir que estábamos frente a un régimen dictatorial que tenía poca voluntad de hacer una transición negociada y estábamos antes un gobierno de Estados Unidos que no iba a cumplir con las normas del derecho internacional”.

“Lo que nos resta saber es cuál es el plan de Estados Unidos hacia la transición de un nuevo gobierno en Venezuela”, dijo que en muchos casos hay desequilibrios políticos que no logran subsanarse.