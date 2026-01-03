María Corina Machado, Edmundo González, Cabello y más personajes claves en Venezuela ¿Quiénes son?

Líder opositora venezolana María Corina Machado (i) con el candidato a la presidencia de Venezuela Edmundo Gonzále. EFE/ Ronald Peña R. ARCHIVO / RONALD PENA R ( EFE )

Luego del ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela y la posterior captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante la madrugada de este sábado 3 de enero, la líder opositora María Corina Machado aseguró que Edmundo González Urrutia “debe asumir de inmediato” el poder en el país.

A través de un comunicado, compartido en sus redes sociales, Machado reclamó la victoria de González, a quien da como ganador de las presidenciales del 28 de julio de 2024:

“Esta es la hora de los ciudadanos (...). Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”.

Al respecto, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Washington gobernará de momento en este país hasta que haya una transición política e invertirá en la industria petrolera nacional: “vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata”.

Durante una rueda de prensa en Mar-a-Lago, el mandatario puso en duda la capacidad de Machado para gobernar Venezuela, ya que no tiene el “apoyo ni respeto suficientes en el país”. Ante un posible cambio de régimen es clave conocer los nombres que conforman el círculo de Maduro en la cúpula del gobierno venezolano:

Las figuras de la oposición del régimen de Maduro

María Corina Machado - líder de la oposición

Es ingeniera industrial con especialización en finanzas. Comenzó en la política a principios de los 2000, fundando la organización civil Súmate en 2001 para la transparencia electoral, siendo elegida diputada en 2010. En 2023 ganó las primarias, pero el Supremo de Venezuela inhabilitó su candidatura y no pudo participar en las elecciones de 2024.

Hoy es la líder opositora y fundadora del partido Vente Venezuela. En octubre de 2025 recibió el Nobel de la Paz 2025 por su “defensa de la democracia”, según el Comité Noruego.

Maria Corina Machado. Foto: Odd ANDERSEN / AFP) / ODD ANDERSEN Ampliar

Edmundo González Urrutia - excandidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)

Internacionalista y político venezolano. Se desempañó como embajador de Venezuela en Argelia y, posteriormente, en Argentina entre 1998 y 2002. De 2013 a 2015, González fue el representante internacional de la alianza política de la oposición venezolana, la Mesa de la Unidad Democrática(UMD).

En 2020 se convirtió en el presidente de la alianza política de la oposición, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Tras la inhabilitación de María Corina Machado, Urrutia fue el candidato presidencial unitario de la oposición venezolana en 2024.

AME4924. LIMA (PERÚ), 29/01/2025.- El líder antichavista Edmundo González Urrutia habla este miércoles, en la municipalidad de Lima (Perú). Urrutia, recibió este miércoles la llave de la ciudad de Lima de manos del alcalde de la capital peruana, Rafael López Aliaga, quien reconoció "su pelea y coraje". EFE/ John Reyes Mejía / John Reyes Mejía Ampliar

Círculo cercano de Nicolás Maduro

Jorge Rodríguez - Presidente de la Asamblea Nacional

Político y médico de formación, cercano al presidente Nicolás Maduro. Ha liderado la mayoría chavista en el Parlamento y presidió sesiones claves como la juramentación presidencial en enero de 2025. Como jefe del Legislativo, representa y coordina leyes del bloque oficialista.

AME3951. CARACAS (VENEZUELA), 22/07/2024.- El jefe del comando de campaña del mandatario Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, habla durante una rueda de prensa este lunes, en Caracas (Venezuela). El comando de campaña del chavismo acusó este lunes al candidato presidencial de la principal coalición opositora, Edmundo González Urrutia, de planear "la destrucción de Venezuela" a través de su programa de Gobierno, de cara a las elecciones del próximo domingo. EFE/ Ronald Peña / RONALD PENA R Ampliar

Delcy Rodríguez - Vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela y, adicionalmente, Ministra del Poder Popular de Petróleo

Figura de larga tradición en el chavismo, ha ocupado altos cargos como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y vicepresidenta. Recientemente, su cartera incluye el manejo directo de la política petrolera, uno de los sectores estratégicos del país.

Delcy Rodriguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela. Foto: by JUAN BARRETO/AFP via Getty Images / JUAN BARRETO Ampliar

Yván Gil — Canciller (Ministro de Relaciones Exteriores)

Diplomático y político venezolano con experiencia en relaciones con la Unión Europea (fue encargado de negocios ante ese bloque). Como canciller, representa al Estado en foros internacionales y gestiona la política exterior oficial, defendiendo la soberanía venezolana en organizaciones multilaterales.

El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, en Caracas, el 23 de junio de 2025. (Foto de PEDRO MATTEY/AFP via Getty Images) / PEDRO MATTEY Ampliar

Diosdado Cabello - Ministro de Interior, Justicia y Paz

Una cartera clave que agrupa cuerpos policiales y de seguridad. Histórico líder del chavismo y uno de los políticos más influyentes dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Fue designado en agosto de 2024 a este ministerio, asumiendo control político de la seguridad interna del país.

AME2224. CARACAS (VENEZUELA), 24/11/2025.-El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, habla durante una rueda del prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) este lunes, en Caracas (Venezuela). Cabello calificó de "vagabundos" a los presidentes que han confirmado que acompañarán a la líder opositora María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega, el próximo 10 de diciembre. EFE/ Ronald Peña R / Ronald Peña R Ampliar

Tarek William Saab - Fiscal general

Abogado venezolano designado originalmente como fiscal general en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente y posteriormente ratificado para continuar en el cargo hasta 2031. Ha ejercido posiciones públicas previas, como gobernador y defensor del pueblo. Su gestión es estrecha con el gobierno de Maduro.

AME6184. CARACAS (VENEZUELA), 05/09/2024.- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, habla en una rueda de prensa en el Ministerio Público, este jueves, en Caracas (Venezuela). Saab aseguró que se mantiene vigente la orden de aprehensión contra el abanderado de la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia, y la investigación en su contra relacionada con la denuncia de fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio. EFE/ Ronald Pena R / RONALD PENA R Ampliar

Elvis Amoroso - Presidente del CNE

Abogado y político designado presidente del CNE en agosto de 2023 por la Asamblea Nacional. Antes fue contralor general de la República. Como cabeza del ente comicial, supervisa los procesos electorales, incluidos los recientes comicios presidenciales y legislativos.

Elvis Amoroso, presidente del CNE. Foto: Prensa CNE Ampliar

Caryslia Rodríguez - Presidente del Tribunal Supremo de Justicia

Abogada y magistrada designada como presidenta del TSJ en enero de 2024 por la Sala Plena de magistrados. Antes presidió la Sala Electoral del máximo tribunal. Como jefe del Poder Judicial, coordina funciones judiciales del Estado bajo la Constitución.

Gral. Vladimir Padrino - Ministro de Defensa

General en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y ministro de Defensa desde 2014, ratificado en múltiples ocasiones por el presidente Maduro. Es una figura clave en la estructura militar y política del país y mantiene la lealtad de las fuerzas armadas al gobierno.

Vladimir Padrino Lopez. Foto: Jeampier Arguinzones/picture alliance via Getty Images / picture alliance Ampliar

Gral. Elio Estrada - Comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana

Oficial de alto rango de la FANB designado para dirigir la GNB, tras la ratificación y cambios en la cúpula militar liderados por Nicolás Maduro. Este cargo implica supervisión estratégica de la seguridad interna y funciones de control territorial.