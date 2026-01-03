Machado pide reconocimiento de Edmundo González como presidente tras caída del régimen de Maduro / NurPhoto

La líder opositora venezolana, María Corina Machado , de quien se desconoce su ubicación, se pronunció por primera vez después de los bombardeos estadounidenses en Venezuela.

En un comunicado de prensa y luego en una declaración en sus redes sociales confirmó que Nicolás Maduro , el líder del régimen venezolano no aceptó negociar su salida del poder con el gobierno de Estados Unidos.

“Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”, indicó Machado.

La líder pidió a la comunidad internacional reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente oficial de Venezuela, “ y quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”.

Asimismo, envió un mensaje a todos los venezolanos, tanto los que están en el país como los que están en el exterior, de movilizarse y comprometerse “desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela”.

Añadió que próximamente pondrán en marcha un plan que se comunicará oficialmente por los canales oficiales.