Machado pide reconocimiento de Edmundo González como presidente tras caída del régimen de Maduro
Este es el primer pronunciamiento de María Corina Machado sobre la situación que vive su país tras la incursión de Estados Unidos.
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, de quien se desconoce su ubicación, se pronunció por primera vez después de los bombardeos estadounidenses en Venezuela.
En un comunicado de prensa y luego en una declaración en sus redes sociales confirmó que Nicolás Maduro, el líder del régimen venezolano no aceptó negociar su salida del poder con el gobierno de Estados Unidos.
“Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”, indicó Machado.
La líder pidió a la comunidad internacional reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente oficial de Venezuela, “ y quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”.
Asimismo, envió un mensaje a todos los venezolanos, tanto los que están en el país como los que están en el exterior, de movilizarse y comprometerse “desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela”.
Añadió que próximamente pondrán en marcha un plan que se comunicará oficialmente por los canales oficiales.