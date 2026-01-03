De Venezuela al América: atención con el segundo fichaje escarlata para la Copa Sudamericana 2026 / Colprensa

El mercado de fichajes en Colombia sigue su curso. Este sábado 3 de enero, el América de Cali anunció la que será su segunda contratación para la temporada 2026.

Es preciso recordar que la primera llegada en el conjunto escarlata fue la de Marlon Torres, defensor con previo paso por la institución y que llega proveniente del Deportes Tolima.

América disputará este año no solo las competiciones nacionales (Liga, Copa), sino que también la Copa Sudamericana. En el certamen internacional disputará la fase previa con Atlético Bucaramanga.

El venezolano Darwin Machís llega al América

A través de redes sociales, el América de Cali oficializó la contratación de Darwin Machís, experimentado atacante que viene de ser campeón en su país con la Universidad Central de Venezuela.

“¡𝗘𝘅𝗽𝗹𝗼𝘀𝗶𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘆 𝗱𝗲𝘀𝗲𝗾𝘂𝗶𝗹𝗶𝗯𝗿𝗶𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝘇𝗼𝗻𝗮 𝗼𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗮! El habilidoso extremo Darwin Machís es nuestro primer refuerzo para afrontar los retos de 2026″, trinó el cuadro vallecaucano en su cuenta de X.

💥 ¡𝗘𝘅𝗽𝗹𝗼𝘀𝗶𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘆 𝗱𝗲𝘀𝗲𝗾𝘂𝗶𝗹𝗶𝗯𝗿𝗶𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝘇𝗼𝗻𝗮 𝗼𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗮! El habilidoso extremo Darwin Machís es nuestro primer refuerzo para afrontar los retos de 2026. 👹 pic.twitter.com/ShvmzsMVG2 — América de Cali (@AmericadeCali) January 3, 2026

Se trata del duodécimo equipo en la carrera de Machís, quien es un habitual en las convocatorias de la selección venezolano. A nivel internacional, el delantero pasó por España (Hércules, Leganés, Real Valladolid, Cádiz, Huesca, Granada), Portugal (Vitoria Guimaraes), México (Juárez) e Italia (Udinese).

Ahora buscará hacerse un lugar en el once de David González, teniendo en cuenta que el peruano Luis Ramos abandonó el equipo y tan solo quedan como opciones ofensivas Adrián Ramos y Yojan Garcés.

