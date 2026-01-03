La millonada que recibiría Once Caldas por el fichaje de Johan Carbonero al Inter de Porto Alegre
El extremo colombiano finalmente se mantendrá en el equipo colorado de Brasil.
Johan Carbonero continuará su carrera con el Internacional de Porto Alegre. Luego de un año absolutamente fructífero en suelo brasileño, la directiva del cuadro colorado tomó la determinación de hacer uso de la opción de compra por el extremo colombiano.
A través de un comunicado divulgado en su página web, el club oficializó la noticia: “Sport Club Internacional anuncia que ha concluido las negociaciones para el traspaso definitivo del delantero Johan Carbonero, ejerciendo su opción de compra con Racing Club de Argentina“.
Y complementa respecto al vínculo contractual: “El nuevo contrato con el Club tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029”.
Es preciso recordar que Carbonero se encontraba en el Internacional en condición de préstamo, dado que el dueño de sus derechos deportivos era Racing de Avellaneda. Y tras un año de buenas presentaciones, se decidió hacer una inversión importante para adquirir el 100% de su pase.
El nacido en Santander de Quilichao disputó un total de 38 partidos, 24 de ellos como titular, en los que anotó 8 goles y repartió 2 asistencias. Ese gran rendimiento lo llevó a ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para los pasados duelos amistosos de la Selección Colombia en el mes de octubre y noviembre.
Aunque los montos de la operación entre Inter y Racing no fueron revelados, el portal brasileño ‘Globo Esporte’ confirmó que la opción de compra por Johan Carbonero estaba avaluada en 4 millones de dólares.
De este monto, el 75% corresponde al cuadro argentino y el 25% restante al Once Caldas. Es decir, que el cuadro de Manizales recibiría por esta negociación un millón de dólares (1′000.000), cifra sumamente importante de cara a la conformación de la nómina para la temporada 2026.
Cabe resaltar que el elenco caldense por ahora solo ha confirmado el fichaje de Jaime Alvarado, proveniente del Independiente Medellín. Asimismo, el presidente Daniel Jaramillo confirmó en El VBAR Caracol que se está buscando la posibilidad de contratar al mediocampista Andrés Felipe Roa, actualmente en América de Cali.