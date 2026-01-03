CRIC rechazó actuación de Estados Unidos en Venezuela y pidió respeto por soberanía de los pueblos

Popayán, Cauca. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) rechazó la reciente actuación de Estados Unidos en Venezuela y aseguró que se trata de una acción que va en contravía del derecho internacional y desconoce los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

A través de un comunicado, la organización indígena señaló que esta situación afecta directamente la soberanía venezolana y advirtió que este tipo de actuaciones tienen repercusiones sobre la estabilidad regional.

Edison Peña, consejero mayor del CRIC, afirmó que “el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC rechaza de manera contundente las graves acciones de violencia cometidas por Estados Unidos contra la hermana República de Venezuela. No hay ninguna justificación para legitimar la violencia ni la vulneración a la libre determinación de los pueblos”.

El CRIC reiteró además su solidaridad con el pueblo venezolano y respaldó los llamados al diálogo y a la solución pacífica de los conflictos, insistiendo en que el uso de la fuerza no puede ser el camino para resolver diferencias entre países.

Desde la visión de los pueblos ancestrales, la organización advirtió que estas situaciones también generan preocupación en los territorios y en las comunidades indígenas del país.

“Muchas de nuestras comunidades hacen parte del CRIC y viven en territorios muy cerca de la frontera con Venezuela, por eso estamos atentos ante cualquier situación que pueda presentarse en contra de sus derechos fundamentales”, concluyó Edison Peña, consejero mayor del CRIC.

Finalmente, el Consejo Regional Indígena del Cauca llamó a fortalecer la unidad de los pueblos latinoamericanos y reiteró que el diálogo y la solución pacífica de los conflictos deben prevalecer sobre cualquier forma de violencia.