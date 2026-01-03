“No hay interacción con Venezuela en temas de defensa”: Ministro Pedro Sánchez

En los micrófonos de Caracol Radio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que ningún militar colombiano entrará a Venezuela, y menos en medio de la crisis diplomática que vive ese país con Estados Unidos. Sin embargo, insiste en que sí habrá refuerzo de tropas en zona de frontera.

El Gobierno Nacional activó en la madrugada de este martes un Consejo Extraordinario de Seguridad ampliado, presidido por el presidente Gustavo Petro, para evaluar la situación en la frontera con Venezuela y definir acciones ante un eventual escenario de presión migratoria y amenazas de seguridad.

El ministro de Defensa en entrevista con Caracol Radio, explicó que las decisiones adoptadas se concentran en tres líneas estratégicas: atención humanitaria, seguridad y diplomacia.

¿Cuál es el plan a seguir?

La primera línea está enfocada en la atención humanitaria, liderada por el Ministerio de la Igualdad, con el apoyo de Migración Colombia, la Defensa Civil, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y la Defensoría del Pueblo.

El objetivo es atender de manera oportuna a posibles migrantes que crucen la frontera, aunque hasta el momento, a tan solo algunas horas de la captura de Nicolás Maduro, según el ministro, el flujo se mantiene dentro de parámetros normales.

En materia de seguridad, el Ministerio de Defensa asumió el liderazgo para reforzar la vigilancia en los más de 2.200 kilómetros de frontera que Colombia comparte con Venezuela.

El ministro Sánchez advirtió que, si bien no existe una amenaza entre Estados, persiste el riesgo por la acción de grupos armados ilegales, en especial el ELN, al que calificó nuevamente como un “cartel del narcotráfico” con presencia histórica en la zona fronteriza.

“El ELN cumple este año 60 años de violencia, atentados y asesinatos. Nuestra amenaza no son las naciones, es el crimen organizado transnacional”, señaló el ministro.

Como parte de estas medidas, el Gobierno fortaleció de manera prioritaria la región del Catatumbo, donde actualmente hay cerca de 11.000 hombres de la Fuerza Pública, apoyados con capacidades tecnológicas como drones, antidrones y vehículos blindados.

También se reforzó la seguridad en embajadas, activos estratégicos y se activó el alistamiento de primer grado en las zonas aérea, terrestre y marítima de frontera.

Sánchez indicó que otras zonas priorizadas son Arauca, Vichada y la Alta Guajira, donde se intensifican labores de inteligencia y control de pasos irregulares utilizados para el tráfico de drogas, armas y migrantes.

Declaratoria de emergencia

Frente a una eventual declaratoria de estado de emergencia, el ministro explicó que el enfoque sería principalmente social y económico, lo que permitiría acelerar la asignación y gestión de recursos para responder de manera más efectiva a la situación fronteriza.

En relación con el accionar del ELN y otros grupos armados, el jefe de la cartera de Defensa subrayó que la inteligencia sigue siendo la herramienta para anticipar ataques y neutralizar amenazas.

Reveló que más del 80 % de los atentados terroristas han sido evitados gracias a información ciudadana, motivo por el cual reiteró el llamado a denunciar a través de las líneas 107, 123 o 157, con recompensas de hasta 200 millones de pesos.

Durante 2025, según el balance presentado, la Fuerza Pública logró la neutralización de más de 4.400 integrantes de grupos criminales, un incremento del 27 % en la ofensiva contra estas estructuras.

Finalmente, el ministro envió un mensaje de tranquilidad a los colombianos y reiteró que el país no intervendrá en asuntos internos de Venezuela. “Colombia no ha tenido ninguna interacción militar con Estados Unidos ni con Venezuela. Nuestro enfoque es claro: defender nuestro territorio y combatir el narcotráfico”, afirmó.

Sánchez también aclaró que cualquier cooperación con el vecino país se limita a canales diplomáticos y a eventuales intercambios de información, descartando de manera tajante la presencia de tropas colombianas en territorio venezolano.

“En momentos de turbulencia, lo más importante es la serenidad, el criterio y el respeto por la Constitución. Nuestra fuerza pública está para proteger a Colombia y enfrentar a los carteles narcoterroristas”, concluyó.