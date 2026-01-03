Refuerzan la seguridad en Maicao, La Guajira, tras cierre de la frontera en Paraguachón

Luego de varias reuniones entre las autoridades, se ha establecido diferentes medidas para resguardar la seguridad en el municipio de Maicao.

Una de las medidas es el reforzamiento de los dispositivos de seguridad en las vías que comunican al municipio de Maicao con el corregimiento de Paraguachón.

Asimismo, las autoridades han realizado una revisión de la capacidad instalada y de los recursos institucionales disponibles, “con el propósito de asegurar una adecuada atención, preservar la seguridad ciudadana y salvaguardar los derechos de la población”.

Por su parte, Miguel Felipe Aragón, alcalde de Maicao, hizo un llamado a la tranquilidad y reiteró el compromiso municipal para continuar trabajando “de manera coordinada con las autoridades competentes para proteger la tranquilidad, la convivencia y el bienestar de los habitantes de Maicao”.

Ejército Nacional permanece en Paraguachón

En videos conocidos por Caracol Radio, se evidencia la llegada de dos carros blindados del Ejército Nacional ubicados en la vía que conecta a Venezuela.

Migración Colombia confirma la información entregada por este medio del cierre de la frontera con Venezuela en Paraguachón e indicó que está normal el paso fronterizo en Norte de Santander.

También se reporta aumento de personas que están frenadas en este paso fronterizo debido al cierre de la frontera de lado venezolano. Mientras tanto, las autoridades indicaron que permanece un Puesto de Mando Unificado local monitoreando estos hechos.