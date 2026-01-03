Venezolanos en el exterior apoyan una intervención militar de Estados Unidos

La posibilidad de una acción militar liderada por Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro expone una brecha profunda entre los venezolanos que emigraron y quienes continúan viviendo en el país. Aunque ambos grupos comparten, en términos generales, el rechazo al actual gobierno, difieren en los métodos que consideran viables para lograr un cambio político.

Según una encuesta de la firma AtlasIntel citada por el Wall Street Journal, el 64 % de los venezolanos en el exterior respalda una intervención militar estadounidense para deponer a Maduro, mientras que solo el 34 % de los residentes en Venezuela apoya esa opción.

La diferencia también se refleja al evaluar los caminos para restaurar la democracia: el 55 % de los migrantes considera que una acción militar encabezada por Washington es la alternativa más efectiva, frente a el 25 % dentro del país.

El exilio como actor político

Más de 8 millones de venezolanos han salido del país en la última década, en lo que constituye una de las mayores crisis migratorias del mundo. La mayoría reside en países de América Latina, donde muchos enfrentan condiciones laborales precarias, discriminación y un creciente rechazo social.

Desde el exterior, estos venezolanos han seguido de cerca los recientes movimientos de Estados Unidos en el Caribe, incluidos despliegues militares, ataques a embarcaciones presuntamente vinculadas al régimen venezolano y restricciones a ciertas exportaciones de crudo. Para una parte significativa de la diáspora, estas acciones representan señales de presión real contra el gobierno de Maduro.

Aunque el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han evitado afirmar públicamente que el objetivo del despliegue militar sea un cambio de régimen, funcionarios de alto nivel han reconocido que Washington aspira a una transición política en Venezuela. Trump ha señalado en declaraciones públicas que el mandato de Maduro no será indefinido.

La perspectiva dentro de Venezuela

Dentro del país, el panorama es distinto. Si bien el rechazo al gobierno es generalizado, las prioridades de la población se concentran en la supervivencia diaria, marcada por el aumento sostenido de los precios de los alimentos, precariedad de los servicios públicos e inestabilidad económica.

Además, el temor a represalias limita la expresión pública de opiniones políticas. En un contexto en el que el Estado persigue y castiga la disidencia, muchos venezolanos evitan pronunciarse abiertamente sobre escenarios como una intervención extranjera. A ello se suma la preocupación por las consecuencias inmediatas de una acción militar, que recaerían principalmente sobre quienes permanecen en el país.

La experiencia de intentos anteriores de presión internacional, como la estrategia de “máxima presión” impulsada por la administración Trump en 2019, también influye en el escepticismo interno frente a una solución externa.

La diáspora y la presión internacional

Analistas señalan que las comunidades en el exilio suelen respaldar posturas más duras contra los gobiernos que dejaron atrás. “La diáspora está más dispuesta a asumir riesgos que quienes viven dentro del país y enfrentarían directamente las consecuencias”, explicó Michael Shifter, investigador del centro de análisis Inter-American Dialogue.

En el caso venezolano, los migrantes se han convertido en un actor político relevante. Líderes opositores en Washington y Miami mantienen contactos regulares con diplomáticos estadounidenses, funcionarios del Tesoro y legisladores, con el objetivo de promover una política más firme hacia Caracas.

La dirigente opositora María Corina Machado, que ha desarrollado su actividad tanto dentro como fuera del país, encabeza redes de exiliados que impulsan propuestas para un eventual escenario de transición política, incluyendo planes orientados a la recuperación económica y la estabilización institucional.

Migración, vulnerabilidad y expectativas de retorno

Para muchos venezolanos en el exterior, el respaldo a una intervención militar está vinculado a la expectativa de un retorno. Tras años desempeñándose como vendedores informales, repartidores o trabajadoras domésticas, algunos consideran que un cambio político acelerado es la única vía para regresar a un país con garantías democráticas.

Sin embargo, la situación de los migrantes sigue siendo frágil. En Estados Unidos, algunos enfrentan el riesgo de deportación. En América Latina, sectores políticos han vinculado la migración venezolana con el aumento de la criminalidad, pese a que muchos migrantes han sido víctimas de las mismas redes delictivas que operan en la región.

Desde Caracas, Maduro rechaza cualquier posibilidad de salida forzada del poder y sostiene que las amenazas militares forman parte de una estrategia de presión. Analistas coinciden en que una intervención directa de Estados Unidos sigue siendo un escenario de baja probabilidad, pese al aumento de la retórica y los movimientos militares en la región.

