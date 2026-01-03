Asocapitales hará un monitoreo en las ciudades capitales ante la situación actual en Venezuela

Luego que se diera la captura del presidente de Venezuela, Nicolas Maduro por parte de Estados Unidos, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, informó que realizarán un seguimiento permanente y un monitoreo preventivo, con el objetivo de identificar de manera anticipada posibles impactos sobre las ciudades capitales del país, en materia humanitaria, migratoria y de seguridad.

Estas medidas se llevaran a cabo en aquellas ciudades capitales presentes en la frontera con Venezuela, que por su ubicación y dinámica territorial enfrentan mayores niveles de exposición frente a la atención de población migrante, personas desplazadas y la eventual gestión de escenarios humanitarios derivados de la situación que se presenta en Venezuela.

“Desde Asocapitales expresamos nuestro respaldo y acompañamiento a los alcaldes de las ciudades capitales de frontera, reconociendo su liderazgo y el esfuerzo institucional que realizan para garantizar la protección de la población, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la convivencia ciudadana ante contextos regionales complejos”, agregaron desde Asocapitales.

Desde la Asociación agregaron que han activado los mecanismos de análisis, seguimiento y articulación institucional, así como las rutas y protocolos existentes, con el propósito de fortalecer la capacidad de preparación y proyección de las ciudades capitales de frontera ante cualquier eventualidad.

Asimismo, la Asociación ha promovido la activación de los protocolos de coordinación con ACNUR, Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, y gestiona el contacto preventivo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

De igual manera, Asocapitales realiza un llamado respetuoso al Gobierno Nacional para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, se refuercen de manera preventiva las acciones de seguridad, inteligencia y coordinación interinstitucional, considerando la eventualidad de hechos de violencia de carácter retaliatorio, acciones de repliegue o reacción de actores armados ilegales, o dinámicas asociadas al contexto regional que puedan generar impactos focalizados en algunas ciudades capitales.

“La Asociación hace un llamado a la calma, a la prudencia institucional y al manejo responsable de las relaciones internacionales, reiterando la importancia de privilegiar el diálogo, la cooperación regional y los canales diplomáticos, como elementos fundamentales para preservar la estabilidad, la seguridad y la convivencia en los territorios”, concluyeron desde la Asociación.