Volador de pólvora provocó conato de incendio en el Jardín Botánico del Quindío

Armenia

El presidente del Jardín Botánico del Quindío, Alberto Gómez Mejía, explicó que el artefacto pirotécnico cayó sobre una zona seca del bosque y generó una llamarada que fue detectada hacia las 11:30 de la noche por un ciudadano que transitaba por el sector, quien dio aviso oportunamente. Gracias a la rápida reacción del director general del Jardín, Héctor Fabio Manrique, y de las personas que alertaron a tiempo, el fuego fue controlado inicialmente de manera manual con baldes de agua. Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos apoyó las labores para evitar su propagación.

“Pudo haber sido un incendio fenomenal, ya que el suelo estaba muy seco y había abundancia de ramas y hojas que facilitaban la expansión del fuego. Se destruyeron cerca de dos metros de la cerca del Jardín y, afortunadamente, no se presentaron daños mayores”, afirmó Gómez Mejía.

El presidente del Jardín añadió que durante estas fechas festivas muchas personas utilizan pólvora sin medir las consecuencias. Señaló además que, aunque en algunas regiones del país estas prácticas están restringidas, en el departamento se continúan realizando de manera irresponsable, lo que ocasionó que un volador de pólvora terminara cayendo dentro de este valioso espacio natural.

Asimismo, manifestó que celebrar la Navidad o el Año Nuevo no justifica el uso de pirotecnia sin tener en cuenta hacia dónde se dirigen estos artefactos ni los graves efectos colaterales que genera su uso indiscriminado.

Finalmente, reiteró el llamado a la conciencia ciudadana, recordando que este tipo de prácticas no solo pone en riesgo la vida humana, sino también la flora, la fauna y los ecosistemas del departamento. Un hecho que, aunque no dejó pérdidas mayores, evidencia la urgente necesidad de proteger y preservar estos espacios naturales.