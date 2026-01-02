80 kilos de pólvora fueron incautados en Quindío durante la temporada decembrina del año 2025

Armenia

Desde el 1 de diciembre y hasta el 31 del año 2025 las autoridades llevaron a cabo 150 planes de control con el fin de hacerle frente a la comercialización irregular de pólvora en el departamento.

Al respecto el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la policía del departamento informó que durante el mes de diciembre lograron la incautación de más de 80 kilos de pólvora, que equivalen a 3.765 unidades como totes, voladores, volcanes que son estos elementos con fósforo blanco que tienen restricción para su comercialización.

Además, resaltó que impusieron 69 comparendos por comportamientos relacionados con el uso y la venta de artículos pirotécnicos.

“El tema de la pólvora es fundamental. Hemos venido insistiendo en campañas en diferentes programas preventivos para que la gente tome conciencia de ser muy responsable frente al uso de la pólvora, pero sobre todo de no exponer a nuestros niños. Hemos realizado ya a hoy 3.765 incautaciones de elementos, pólvora, toates, voladores, volcanes. todos estos elementos de fósforo blanco que está prohibida su comercialización“, manifestó.

Mencionó que las incautaciones de pólvora se han desarrollado principalmente en Armenia, pero también en los municipios de Montenegro y Quimbaya.

Enfatizó en que después de las noches de velitas hubo reducción significativa de casos que quemados con pólvora puesto que incluso en el marco del 24 y 25 de diciembre no se registraron hechos relacionados.

“Incautaciones que se han hecho principalmente en Armenia, pero también en Montenegro y en Quimbaya. También tenemos que ser claros aquí que después del 7 tuvimos una reducción frente a lo que pasó hasta el 8. Afortunadamente, el 24 y el 25 de diciembre no tuvimos ningún reporte de personas quemadas o lastimadas con pólvora“, mencionó.

Precisamente el Instituto Nacional de Salud dio a conocer que a corte del 1 de enero se registró un quemado con pólvora en el marco de la celebración de fin e inicio de año en el Quindío.

El afectado fue un mayor de edad en el municipio de Circasia que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Es así como en la temporada decembrina del 2025 el departamento cerró con 16 quemados con pólvora donde 13 se reportaron en Armenia con tres menores de edad afectados.