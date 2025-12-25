En el Quindío asciende a 15 el número de personas lesionadas por pólvora

Armenia

En días pasados se reportó un nuevo caso de persona lesionada por el uso de pólvora en el municipio de Quimbaya. Con este hecho, el departamento completa 15 personas afectadas durante la actual temporada decembrina, según informó la secretaria de Salud departamental, Luisa Fernanda Arcila Arcila. Señaló que, en términos generales, la mayoría de las lesiones registradas hasta el momento han sido de carácter leve y no han requerido hospitalización.

La secretaria de Salud manifestó su preocupación al señalar que la mayoría de los afectados por el uso de pólvora son personas mayores de 18 años, una situación alarmante si se tiene en cuenta que son adultos quienes deberían dar ejemplo a los menores de edad. Indicó que, de los casos registrados, 10 corresponden a hombres y 5 a mujeres, todos mayores de edad y plenamente responsables, quienes son conscientes de los riesgos y de las graves lesiones que puede generar la manipulación de pólvora.

Menor lesionado por pólvora remitido a Medellín para atención especializada

La secretaria de Salud informó que un menor de edad lesionado por el uso de pólvora debió ser remitido a la ciudad de Medellín, según el reporte emitido por el Instituto Nacional de Salud (INS). La decisión se tomó tras la valoración médica realizada en el Hospital Universitario Departamental San Juan de Dios, debido a la complejidad de las lesiones que presenta el paciente.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para abstenerse del uso de pólvora, especialmente en presencia de menores de edad, con el propósito de prevenir accidentes que puedan generar consecuencias permanentes.

De acuerdo con el balance, Armenia concentra el mayor número de casos con 13 personas lesionadas, mientras que los municipios de Calarcá y Quimbaya reportan un caso cada uno.