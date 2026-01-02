Santander cerró diciembre con menos delitos y la cifra de homicidios más baja en 22 años

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Menos delitos y menos homicidios

Santander cerró diciembre con una reducción del 15 % en los delitos, según el balance del plan de seguridad de fin de año de la Policía Nacional de Colombia.

El despliegue policial durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en las 102 zonas de atención del departamento dejó además una tasa de 0,4 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más baja registrada en los últimos 22 años.

“Estos resultados responden al trabajo preventivo y operativo que se mantuvo durante todas las festividades”, explicó el comandante del Departamento de Policía Santander, Néstor Arévalo.

Capturas e incautaciones

Durante el mes se realizaron 118 capturas, un promedio cercano a cuatro personas por día.

A esto se suma la incautación de más de nueve armas de fuego y 9.460 gramos de estupefacientes, acciones que, de acuerdo con las autoridades, ayudaron a prevenir hechos que ponen en riesgo la vida.

Incidentes reportados durante Año Nuevo

En la celebración de Año Nuevo, la línea 123 recibió 19 llamadas en el departamento, principalmente por alteración a la tranquilidad y violencia intrafamiliar. Aunque se priorizó la mediación, durante diciembre fue necesario imponer comparendos, en su mayoría por riñas.

Violencia contra las mujeres

Uno de los datos destacados del balance es que durante diciembre Santander no registró feminicidios.

Además, la violencia intrafamiliar disminuyó en un 12 %, lo que representa ocho casos menos frente al mismo periodo anterior, resultado del trabajo preventivo y del despliegue de la Patrulla Púrpura en el departamento.

Pólvora: incautaciones y alertas

En materia de control, las autoridades incautaron más de 3.280 unidades de pólvora y aplicaron 39 comparendos por el uso y la comercialización de artículos pirotécnicos.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud reportó un aumento del 129 % en personas lesionadas por pólvora durante diciembre, especialmente menores de edad.

El contraste en el Magdalena Medio

El balance departamental también deja contrastes. En Barrancabermeja, durante 2025 se registraron 158 homicidios, la cifra más alta del Magdalena Medio.

No obstante, en diciembre, el Departamento de Policía Magdalena Medio reportó una reducción del 41 % en los delitos de impacto.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantener comportamientos responsables y a prevenir riñas e intolerancia, que siguen siendo el principal factor de violencia en el departamento, especialmente de cara a la celebración de Reyes.