Plantón en rechazo a corrida de toros en Barbosa, Santander, terminó en violencia e intimidación
Organizaciones animalistas, activistas y ciudadanos denunciaron hechos de violencia, hostigamiento e intimidación durante un plantón pacífico realizado este 1 de enero en Barbosa, en rechazo a la corrida de toros.
Bucaramanga, Santander
Pese a la circular emitida por la procuraduría en la que anunciaba una acción preventiva para vigilar la legalidad de la corrida de toros hoy 1 de enero en Barbosa, Santander, el evento sí se realizó, suscitando una gran polémica y comportamientos que están siendo denunciados por organizaciones animalistas, activistas y un representante a la cámara y exconcejal de Bucaramanga que llegaron hasta el sitio para protestar.
Testimonios de ciudadanos y material audiovisual que circula en redes sociales, dan cuenta que se habrían presentado al menos tres situaciones que, según los manifestantes, requieren una actuación inmediata de los organismos de control:
Agresiones e intimidaciones contra participantes del plantón por parte de algunos asistentes a la corrida de toros y el comportamiento del alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés, quien realizó expresiones en aparente estado de alicoramiento que los denunciantes califican como burlescas y estigmatizantes, lo que habría incrementado la violencia, el hostigamiento e intimidación.
Ante estos hechos, los ciudadanos y colectivos solicitaron a la Procuraduría General de la Nación la apertura de una investigación disciplinaria contra el alcalde, por presunta estigmatización e incumplimiento de sus deberes funcionales.
Así mismo, pidieron a la Fiscalía General de la Nación evaluar la apertura de una indagación penal si del material disponible se desprenden posibles conductas punibles, como instigación a la violencia o amenazas.
El llamado también se extendió a la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, la Gobernación de Santander y a las autoridades de Policía, para que se activen rutas de protección, se garantice el derecho a la protesta y se informe sobre las medidas adoptadas para prevenir nuevos hechos de violencia.