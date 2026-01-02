Plantón en rechazo a corrida de toros en Barbosa, Santander, terminó en violencia e intimidación

Bucaramanga, Santander

Pese a la circular emitida por la procuraduría en la que anunciaba una acción preventiva para vigilar la legalidad de la corrida de toros hoy 1 de enero en Barbosa, Santander, el evento sí se realizó, suscitando una gran polémica y comportamientos que están siendo denunciados por organizaciones animalistas, activistas y un representante a la cámara y exconcejal de Bucaramanga que llegaron hasta el sitio para protestar.

Testimonios de ciudadanos y material audiovisual que circula en redes sociales, dan cuenta que se habrían presentado al menos tres situaciones que, según los manifestantes, requieren una actuación inmediata de los organismos de control:

Agresiones e intimidaciones contra participantes del plantón por parte de algunos asistentes a la corrida de toros y el comportamiento del alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés, quien realizó expresiones en aparente estado de alicoramiento que los denunciantes califican como burlescas y estigmatizantes, lo que habría incrementado la violencia, el hostigamiento e intimidación.

🔴#Atención | Pese a la circular emitida por la Procuraduría General de la Nación, en Barbosa se realizó una corrida de toros. La situación generó polémica luego de que el alcalde Marco Cortés atacara verbalmente al representante Cristian Avendaño y al exconcejal Carlos Parra. pic.twitter.com/DpqKcNAQyW — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) January 1, 2026

Ante estos hechos, los ciudadanos y colectivos solicitaron a la Procuraduría General de la Nación la apertura de una investigación disciplinaria contra el alcalde, por presunta estigmatización e incumplimiento de sus deberes funcionales.

Así mismo, pidieron a la Fiscalía General de la Nación evaluar la apertura de una indagación penal si del material disponible se desprenden posibles conductas punibles, como instigación a la violencia o amenazas.

El llamado también se extendió a la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, la Gobernación de Santander y a las autoridades de Policía, para que se activen rutas de protección, se garantice el derecho a la protesta y se informe sobre las medidas adoptadas para prevenir nuevos hechos de violencia.