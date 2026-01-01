En Bucaramanga no hubo muertos por intolerancia social ni quemados con pólvora durante fin de año

Bucaramanga, Santander

La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que durante la noche del 31 de diciembre de 2025 y la madrugada del 1 de enero de 2026 no se registraron personas fallecidas por hechos de intolerancia social ni casos de quemados con pólvora en la capital santandereana, una situación positiva que no se presentaba desde hace varios años.

No obstante, el balance departamental deja cifras preocupantes. Santander cerró el mes de diciembre con más de 27 personas lesionadas por el uso de juegos pirotécnicos, de las cuales casi la mitad son menores de edad. Los casos se reportaron principalmente en municipios como Mogotes, Sabana de Torres y Floridablanca.

Incendios por pólvora en el área metropolitana

Pese al balance positivo en materia de convivencia, en la madrugada del 1 de enero se registró un incendio en el sector de San Cristóbal, en Piedecuesta, al interior de la empresa Digitel, presuntamente provocado por la caída de un volador.

“Cayó un volador en la polisombra y se quemaron dos motos”, relató una mujer que se encontraba en el sector al momento de la emergencia. La situación fue atendida por los organismos de socorro.

Un hecho similar se presentó en el barrio Escoflor, en Floridablanca, donde otro incendio, también al parecer causado por pólvora, logró ser controlado oportunamente sin dejar personas lesionadas.

Movilidad: alta afluencia de pasajeros en fin de año

En materia de movilidad, Jaime José Pérez, gerente de la Terminal de Transporte de Bucaramanga, informó que más de 14.000 pasajeros salieron de la ciudad el 31 de diciembre.

“El día de ayer que fue 31 de diciembre ha sido el día de más afluencia de pasajeros a la terminal de transporte, siendo 14.407 pasajeros los que se movilizaron desde la terminal de transporte de la ciudad hacia los diferentes destinos y a su vez ingresaron un promedio de 8.000 pasajeros a la ciudad, sin contar los que se quedaron en las zonas alternas como papi quiero piña, el parque del agua y los otros puntos donde los buses están autorizados para el desembarque”.

Pérez confirmó además que algunos viajeros presentaron complicaciones de salud, las cuales fueron atendidas oportunamente en el centro asistencial de la terminal.

Finalmente, reiteró el llamado a los ciudadanos a viajar con responsabilidad, llegar con anticipación, portar tiquetes formales, seguir recomendaciones médicas y, en el caso de viajar con menores de edad, cumplir con la normatividad establecida por el Gobierno Nacional.