Cuotas moderadoras 2026: ¿Cuánto le costará ir al médico tras el aumento del salario mínimo?

El cierre de 2025 trajo consigo una de las noticias económicas más impactantes para el bolsillo de los colombianos. En la noche del 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro confirmó que el salario mínimo para 2026 tendrá un incremento del 23%, fijando el sueldo básico en $1.750.905 pesos colombianos, mientras que el auxilio de transporte se fijó en $249.095, el ingreso mensual total de millones de trabajadores alcanzará exactamente los $2.000.000, lo que representa un ajuste global del 23,78%.

Este ajuste, calificado por el Gobierno Nacional como un “salario vital”, busca mejorar las condiciones de vida y reducir la desigualdad. Sin embargo, el alza también activa un efecto dominó en diversos costos de la vida diaria, siendo los servicios de salud uno de los puntos de mayor atención para los afiliados a las EPS.

Le puede interesar: Cuánto es lo máximo que puede subir cuota de administración en 2026 según Ley Propiedad Horizontal

Nuevos valores de las cuotas moderadoras en 2026

En Colombia, las cuotas moderadoras (el pago que realizan los afiliados al régimen contributivo al utilizar servicios de salud como consultas externas o especialistas) se calculan con base en el ingreso del trabajador. Con el nuevo salario mínimo de 2026, los valores que deberá pagar en su EPS se dividen en tres categorías principales:

Categoría A (Ingresos menores a 2 salarios mínimos): Los trabajadores que ganan menos de $3.501.810 verán un ajuste en su cuota, que pasa de 4.700 COP a 5.781 COP.

Los trabajadores que ganan menos de $3.501.810 verán un ajuste en su cuota, que pasa de 4.700 COP a 5.781 COP. Categoría B (Ingresos entre 2 y 5 salarios mínimos): Para quienes devengan entre $3.501.810 y $8.754.525, el valor sube de 19.200 COP a 23.616 COP.

Para quienes devengan entre $3.501.810 y $8.754.525, el valor sube de 19.200 COP a 23.616 COP. Categoría C (Ingresos superiores a 5 salarios mínimos): Los afiliados con ingresos mayores a $8.754.525 pagarán una cuota que aumenta de 50.300 COP a 61.869 COP.

Este ajuste es considerado uno de los más altos en los últimos años, reflejando directamente el incremento de la remuneración básica.

Vea también: Emergencia económica: Cambia el Impuesto al patrimonio y sube sobretasa a bancos

El impacto en el transporte y la presión inflacionaria

El aumento del 23 % ha generado opiniones encontradas en el país. Mientras las centrales obreras celebran la medida como un avance histórico para la justicia social, gremios como Asocapitales han expresado su preocupación por los costos operativos que este incremento genera.

Uno de los efectos colaterales más inmediatos se sentirá en el transporte público urbano. Según la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, el alza salarial podría presionar un aumento adicional de hasta $200 en el valor del pasaje en las principales ciudades, sumándose a los ajustes ya proyectados por la inflación. Esto se debe a que el salario de los conductores y el personal operativo es uno de los costos fijos más altos para los sistemas de transporte masivo.

Alivio para el bolsillo: Servicios que NO suben con el salario mínimo

A pesar de la preocupación por el alza del 23 %, es fundamental que los ciudadanos sepan que, gracias a las leyes de desindexación, muchos trámites y bienes ya no están ligados al salario mínimo. Para 2026, los siguientes servicios se ajustarán bajo otros indicadores como la Unidad de Valor Tributario (UVT) o el IPC:

Multas de tránsito y SOAT: Su valor se calcula ahora en UVT , evitando que el aumento del mínimo los encarezca drásticamente.

Su valor se calcula ahora en , evitando que el aumento del mínimo los encarezca drásticamente. Arriendos y matrículas escolares: Estos servicios se rigen por el IPC (inflación) del año anterior, por lo que su aumento será considerablemente menor al 23 % del salario.

Estos servicios se rigen por el del año anterior, por lo que su aumento será considerablemente menor al 23 % del salario. Peajes y Avalúos: Al igual que los arriendos, estos dependen del comportamiento general de los precios (IPC).

Al igual que los arriendos, estos dependen del comportamiento general de los precios (IPC). Servicios públicos: Las tarifas de energía, agua y gas seguirán siendo definidas por comisiones reguladoras como la CRA y la CREG, basándose en sus propias metodologías técnicas y no en el decreto salarial.

Lea también: Atención arrendatarios: así se calculará el aumento del arriendo de vivienda para 2026