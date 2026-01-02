Risaralda reportó el fin de año 25 personas lesionadas con pólvora, entre ellos, un menor de 11 años

Para este fin de año y comienzo del año 2026 la Secretaría de Salud Departamental, reportó un aumento en los casos de quemados con pólvora en comparación con el el fin de año 2024 - 2025.

Según el reporte, entre el 31 diciembre y el primero de enero se presentaron nueve nuevos casos, para un total de 25 casos en esta época de festividades, seis casos más que los ocurridos el fin de año pasado.

De estos 25 casos, siete son menores de edad y ocho más son adultos bajo los efectos del alcohol que manipularon la pólvora.

El secretario de Gobierno del departamento de Risaralda, Israel Londoño, entregó el último reporte.

“Reportamos nueve casos de quemados con pólvora. Lamentable, sí, porque por ejemplo en Quinchía no había pasado, fueron dos, un adulto y una niña, y estamos llegando a 25 reportados, que esa es una cifra que nos muestra seis casos más después del año pasado, que fueron 19 a esta altura.”

Señala el secretario que esta situación es preocupante porque no hay conciencia del peligro de la pirotecnia.

“Quiere decir que la gente no acató las recomendaciones que tenía la Gobernación de Risaralda, las Alcaldías municipales y la autoridad, sobre todo porque eso lo hacen de manera clandestina. Esperamos que la gente se recupere, no hay lesionados graves, en UCI o ese tipo de situaciones, pero sí hay 11 que fueron internados en alguna institución médica para prestarle la primera atención.”

En Pereira se presentaron la mayoría de casos, con un total de 15, tres de ellos son menores de edad, uno con tan solo 11 años. La directora de salud Pública de Pereira, Sandra Gómez, hizo un llamado a la reflexión.

“Arrancar un nuevo año debería significar tranquilidad, esperanza y vida. Sin embargo, para algunas familias de Pereira, este primero de enero comenzó en un servicio de urgencias acompañando a un ser querido lesionado por polvora. Durante la celebración de Año Nuevo se presentaron nuevos casos, entre ellos, un niño de 11 años con lesiones en su mano y un hombre adulto que sufrió quemaduras graves con amputación de dedo.”

Durante la celebración de fin de año en redes sociales se reportó una gran cantidad de quema de pólvora, por lo que hacen un llamado a reconsiderar esas prácticas peligrosas.

“Desde la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social de Pereira insistimos, ningún estallido vale una vida, ninguna tradición justifica el riesgo y ningún momento de celebración compensa el dolor que deja una lesión.”, agregó la directora operativa.

Los otros municipios donde se presentaron quemados fueron Pueblo Rico (un adulto y un menor), Quinchía (un adulto y un menor), Dosquebradas (dos adultos y dos menores), Santa Rosa de Cabal (dos adultos).