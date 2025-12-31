Risaralda impulsa el agro con más de $40 mil millones, beneficiando de forma clave a la caficultura

Pereira

Son 44 mil millones de pesos para el fortalecimiento del sector agropecuario de Risaralda, incluyendo 11 mil millones de pesos destinados a la caficultura, para su promoción y desarrollo de cafés especiales, beneficiando a más de 20 asociaciones cafeteras y 1.900 familias a través de recursos del Sistema General de Regalías, en un sector que agrupa cerca de 19 mil familias cafeteras en el departamento.

Este apoyo incluyó asistencia técnica, capacitación en prácticas sostenibles, acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales y herramientas para mejorar procesos productivos.

Desde la Gobernación de Risaralda destacaron que los recursos ejecutados durante 2025 permitieron mejorar la competitividad y la calidad de vida del sector rural. Este año, más de 2.500 productores agropecuarios fueron apoyados con maquinaria, insumos y asistencia técnica, impactando las condiciones de vida en el campo y fortaleciendo los sistemas productivos agropecuarios y agroindustriales. Entre los apoyos se incluyeron equipos de riego, herramientas para siembra y programas de tecnificación de procesos.

Con el fortalecimiento del sector agropecuario, especialmente el cafetero, se logró mejorar procesos productivos, calidad del grano y acceso a nuevos mercados, consolidando a Risaralda como un referente del café de alta calidad a nivel nacional e internacional.

Juan Carlos Toro Castellano, secretario de Desarrollo Agropecuario, explicó que el año cerró con una ejecución superior al 98 %, posicionándose como una de las dependencias con mayor nivel de inversión en la Gobernación de Risaralda.

De acuerdo con datos de la Federación Nacional de Cafeteros, Risaralda es el segundo departamento con mayor productividad por hectárea de café, con rendimientos entre 22 y 23 sacos de café excelso por hectárea.

Más de 2 millones de sacos de café anuales han consolidado a Risaralda, Caldas y Quindío como la zona del país con mayor producción, representando el 29 % del total nacional, mientras que el área cultivada equivale al 25 % del territorio cafetero del país. Este liderazgo incluye la promoción de cafés especiales y la participación activa en ferias nacionales e internacionales, fortaleciendo la visibilidad y el posicionamiento de la región en nuevos mercados.