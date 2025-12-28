Aumentan los casos de violencia intrafamiliar durante la temporada de fin de año en Pereira

Pereira

La temporada decembrina suele estar asociada a recuerdos felices, como las decoraciones del árbol de Navidad, los regalos y la preparación de la cena en momentos compartidos con familia y amigos. Sin embargo, no todo es celebración, ya que es una de las épocas del año en las que se registran incrementos en las situaciones de violencia de género, que en la mayoría de los casos afectan a mujeres y niños.

De acuerdo con un balance entregado por la Policía Metropolitana de Pereira, en lo que va de 2025 se han contabilizado 1.065 casos de violencia intrafamiliar, nueve más que en 2024, cuando se reportaron 1.056.

La Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional informó que, entre enero y noviembre de 2025, se documentaron 160 episodios en los que se emplearon elementos contundentes en situaciones de violencia intrafamiliar, 14 con arma blanca y dos con arma de fuego.

El teniente coronel Óscar Ochoa, subcomandante de la Policía Metropolitana de Pereira, entregó un balance sobre esta problemática.

“La estrategia es cuando llega la Policía a cada uno de estos sitios donde se está presentando la riña, les pedimos a cada uno de ustedes apoyarnos en direccionarnos en quién fue el autor material o el autor intelectual de esa riña, por qué se generó y, bajo la confianza que significa la investigación, comentarnos quién o dónde podría ubicarse. La estrategia de nosotros como Policía de los colombianos es poder llegar a tiempo, en menos de cinco minutos y, ojalá, menos, a estos llamados de riñas o confrontaciones.”

Estas conductas se ven agravadas por el consumo de bebidas alcohólicas, lo que deriva en comportamientos perjudiciales. Durante esta temporada, las manifestaciones más recurrentes son la violencia física; la violencia emocional, como insultos y humillaciones; y la violencia económica, asociada a la restricción de la autonomía financiera de las mujeres.

