Selección Colombia continúa preparación para el Mundial: Repase cuándo y contra quién vuelve a jugar

AMDEP9223. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 18/11/2025.- Jugadores de Colombia celebran un gol este martes, en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Australia en el estadio Citi Field, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares / Angel Colmenares

El 2026 será el año en que la Selección Colombia participe en su séptimo Mundial de fútbol de la historia. El combinado nacional integra el Grupo K de la Copa del Mundo, donde se estará enfrentando a Portugal, Uzbekistán y un rival aun por definir.

En medio de la recta final de su preparación para el certamen, la Selección disputará dos partidos amistosos de primer nivel durante la próxima fecha FIFA, la cual se estará celebrando a finales del mes de marzo.

Ambos compromisos se llevarán a cabo en suelo estadounidense, donde el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se medirá a Croacia, inicialmente, y luego a Francia, uno de los grandes candidatos a ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Se especula que los juegos se estén disputando el jueves 26 y el martes 31 de marzo, respectivamente. La convocatoria de dichos partidos podría ser la definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo.

En dicho mes, también, la Selección Colombia conocerá su tercer rival para el Grupo K del Mundial, el cual llegará desde el Repechaje Intercontinental y se definirá del ganador de la serie entre el Congo, Nueva Caledonia y Jamaica.

Calendario de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Miércoles 17 de junio

[9:00PM] Colombia Vs. Uzbekistán

Estadio Azteca / Ciudad de México

Martes 23 de junio

[9:00PM] Colombia Vs. Repechaje Intercontinental 1

Estadio Akron / Guadalajara

Sábado 27 de junio