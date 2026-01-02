Precio del dólar en Colombia HOY 2 de enero: así comienza a cotizarse en 2026, según Banrep

Durante el 2025, el precio del dólar en Colombia ha sufrido una baja considerable en su cotización, al finalizar con una cifra superior a los 3.750 pesos tras iniciar el año por encima de la barrera de 4.400 pesos, lo que significa que logró una revaluación de más de 600 pesos en el mercado.

Un factor que fue crucial para que el dólar experimentara este debilitamiento en la tasa representativa del mercado son las decisiones tomadas por la Reserva Federal de Estados Unidos, especialmente en la reducción de las tasas de interés, lo que permitió que el peso colombiano lograra aumentar su valor.

Y es que las políticas arancelarias que había implementado Donald Trump tras asumir nuevamente la presidencia de los Estados Unidos han generado una gran incertidumbre en el mercado global. Esto ha llevado a que el dólar deje de ser menos atractivo y, por consiguiente, otros activos como el oro se han fortalecido durante el 2025.

Ante esta situación, sumada a las medidas que se implementaron en el plano local, el peso colombiano terminó siendo la divisa más revaluada de Latinoamérica, con un 14,6% al cierre del 2025, superando a otras de mayor importancia en la región como el peso mexicano o el real brasileño. Asimismo, finalizó en el segundo lugar entre las monedas emergentes del mundo, solamente por debajo del florín de Hungría.

¿Cómo se comportará el dólar en 2026?

Para este 2026, se espera que el dólar vuelva a incrementar su valor en Colombia ante la expectativa por las elecciones presidenciales que se celebrarán a mediados de año, y quién será elegido para ser el nuevo inquilino de la Casa de Nariño desde el próximo 7 de agosto. Al respecto, entidades como Bancolombia apuntan que la divisa podría alcanzar una cifra de 4.103 pesos.

Una disminución en el precio del dólar representa un beneficio para aquellos que, por ejemplo, buscan hacer viajes hacia el exterior, ya que podrán encontrar precios más accesibles en sus vuelos o en el alojamiento. Entretanto, si una persona recibe remesas desde otros países o si exporta sus productos, percibirá un menor ingreso en pesos colombianos al momento de que se le entregue este dinero.

Precio del dólar en Colombia para este viernes 2 de enero de 2026

En su más reciente informe, el Banco de la República señaló que el precio del dólar en Colombia para este viernes 2 de enero de 2026 es de 3.757 pesos, es decir, inicia este año teniendo la misma cifra con la que finalizó el 2025.

Entretanto, estos son los valores que se manejan durante la jornada de este viernes para todos aquellos interesados en realizar transacciones en dólares.