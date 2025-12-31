El año inicia con cambios en el IVA para compras internacionales: subirán el precios en plataformas

ECONOMÍA

A través del decreto 1475 de 2025 el Ministerio de Hacienda informó que a partir de ahora las importaciones de productos de bajo costo, conocidas como minimis, verán reducido su monto exento de IVA de 200 a 50 dólares.

La medida está incluida dentro de las otras alzas que implementó el Gobierno Nacional en el marco del estado de emergencia económica.

En especial en este caso, ahora las compras en plataformas internacionales de comercio electrónico, como Amazon, AliExpress, eBay, Wish o Temu, ahora podrían generar el pago de IVA incluso en productos que antes estaban exentos.

Según el Ministerio, la exención anterior era más adecuada cuando las mercancías de bajo costo representaban una pequeña proporción del comercio internacional, pero con el auge de las compras online, el impacto para el Estado se volvió significativo.

“El incremento acelerado del comercio minorista (retai) digital durante los últimos años, se ha traducido en un aumento del costo por la exención delIVA a los minimis, por lo que se requiere reducir el monto exento de USD200 a USD50 en las importaciones”, dice el decreto.

¿Qué cambia para los usuarios?

Antes: productos de hasta USD 200 podían entrar al país sin IVA .

podían entrar al país . Ahora: solo los productos de hasta USD 50 estarán exentos.

estarán exentos. Esto afecta especialmente a quienes compran gadgets, ropa, accesorios o juguetes en plataformas internacionales de venta en línea.

Los consumidores que adquieran productos superiores a USD 50 deberán pagar IVA al momento de la importación, lo que encarecerá el costo final de las compras en Amazon y otros marketplaces globales.