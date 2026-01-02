Menor de tres años herida por bala perdida en celebración de Año Nuevo en Santo Tomás

Una menor de tres años resultó herida por una bala perdida en medio de las celebraciones de Año Nuevo en el municipio de Santo Tomás, Atlántico. El hecho se registró en el barrio La Granada, pocos minutos antes de las tradicionales doce campanadas que marcan la llegada del nuevo año.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

De acuerdo con la información preliminar, la niña fue alcanzada por el proyectil mientras se encontraba en el sector, en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades.

Traslado a Barranquilla

La menor presentó una herida en su brazo izquierdo y fue atendida inicialmente en el hospital local de Santo Tomás. Debido a la complejidad del caso, los médicos ordenaron su remisión a la sede pediátrica de la ESE UNA, antiguo Hospital Niño Jesús, en la ciudad de Barranquilla. Hasta el momento no se han entregado detalles oficiales sobre su estado de salud.

LEA TAMBIÉN: Barranquilla y el Atlántico sumaron 98 casos de quemados con pólvora durante diciembre del 2025

Llamado a la prevención

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de armas de fuego durante celebraciones, recordando que los disparos al aire representan un grave riesgo, especialmente para niños y otras personas ajenas a estos actos.