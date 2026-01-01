La pólvora deja 55 quemados en el Atlántico durante las celebraciones de fin de año

Las celebraciones durante el mes de diciembre como noche de velitas, el título del Junior de Barranquilla en el campeonato de fútbol nacional, navidad y la llegada del Año Nuevo dejaron un balance preocupante en el departamento del Atlántico: 55 personas lesionadas por pólvora, entre ellas 13 menores de edad, según el reporte consolidado entregado por la Gobernación del Atlántico a través de la Secretaría de Salud departamental.

De acuerdo con el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), con corte a las 9:00 de la mañana de este 1º de enero de 2026, se notificaron cinco nuevos casos de personas quemadas ocurridos entre la noche del 31 de diciembre y la madrugada del Año Nuevo.

Dentro de este último reporte se encuentra un menor de edad lesionado en el municipio de Galapa, lo que encendió nuevamente las alertas de las autoridades sanitarias.

El balance total de la temporada decembrina refleja que 42 de los lesionados son adultos, de los cuales 31 se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento de los accidentes, una situación que, según las autoridades, continúa siendo un factor determinante en este tipo de emergencias.

La cifra supera ampliamente la registrada en la misma vigencia del año anterior, cuando para esta fecha se contabilizaban 36 personas lesionadas en el departamento.

La Gobernación informó que todas las personas lesionadas por pólvora han recibido atención oportuna en la red hospitalaria del departamento, que se mantiene en Alerta Amarilla, garantizando la disponibilidad de personal médico, ambulancias, insumos y bancos de sangre.