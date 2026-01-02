Barranquilla y el Atlántico sumaron 98 casos de quemados con pólvora durante diciembre del 2025

El mes de diciembre del 2025 dejó un total de 98 personas quemadas con pólvora en Barranquilla y municipios del Atlántico.

Así quedó evidenciado en el reporte entregado por el Sistema de Vigilancia en Salud Pública que da cuenta que la capital del Atlántico sumó 42 casos de lesionados, de esa cifra, 15 son menores, representando un aumento del 27%, en comparación al mismo periodo del año pasado, cuando fueron 33.

Mientras que en los municipios del departamento se registraron 56 hechos, donde los lesionados fueron 13 menores.

El Atlántico reportó un incremento del 51%, a comparación del 2024, cuando eran 37 casos en el mismo periodo.

En el departamento, todas las personas lesionadas con pólvora han recibido atención oportuna en la red hospitalaria, que se mantiene en Alerta Amarilla, garantizando la disponibilidad de personal médico, ambulancias, insumos y bancos de sangre.