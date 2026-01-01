Barranquilla registró reducción del 75 % en homicidios durante la celebración de fin de año

Caravanas de la Policía durante la celebración de fin de año en Barranquilla

Un balance positivo entregó el Distrito de Barranquilla, junto a la Policía Metropolitana, en el marco de las celebraciones de fin de año. Las autoridades reportaron una reducción significativa en varios delitos priorizados, entre ellos el homicidio.

De acuerdo con el informe oficial, el despliegue del servicio de Policía en las 177 zonas de atención permitieron reducir el delito de homicidio en un 75%.

“Mientras que en la celebración de fin de año de 2024 se registraron cuatro casos, en el mismo periodo de 2025 solo se presentó un homicidio, es decir, tres menos frente al año anterior”, indicó el General Miguel Andrés Camelo Sánchez Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Las acciones preventivas y de control incluyeron la ejecución de 14 planes operativos, que dejaron como resultado la incautación de más de 1,4 toneladas de pólvora, con el objetivo de proteger la vida y la integridad de la ciudadanía.

Asimismo, se impusieron 10 comparendos por la comercialización de artículos pirotécnicos.

Durante la celebración de Año Nuevo, la línea de emergencias 123 recibió un total de 1.150 llamadas. Los principales motivos de reporte fueron alteración a la tranquilidad, con 48 casos; agresiones entre ciudadanos, con 169 reportes; y violencia intrafamiliar, con 32 solicitudes de atención. En respuesta, la Policía atendió 905 requerimientos, lo que representó un promedio de 150 atenciones por hora.

No obstante, las autoridades señalaron que, pese a los esfuerzos de mediación policial, fue necesario imponer 29 comparendos. De estos, 20 correspondieron a riñas, cinco a afectaciones a la tranquilidad y cuatro por ruidos o sonidos molestos para la comunidad.

Homicidios en municipios

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, informó que durante la jornada se registraron tres homicidios en el departamento, incluyendo el reportado en Barranquilla.

Uno de los casos corresponde a un homicidio por sicariato en el municipio de Baranoa. La víctima se dedicaba a la actividad de cobradiario y presentaba antecedentes judiciales.

El segundo caso fue reportado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, ocurrido en la ciudad de Barranquilla, con arma cortopunzante, el cual se encuentra en proceso de investigación. Adicionalmente, se reportó otro hecho violento en el municipio de Soledad.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad y tranquilidad de los atlanticenses.