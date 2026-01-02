Horóscopo del profesor Salomón HOY 2 de enero: ¿Qué le espera a los signos en el inicio del 2026?
Muchos signos experimentarán resultados favorables a nivel económico o en sus proyectos. Mientras que otros deberán realizar grandes cambios. Consulte lo que dice su horóscopo en el inicio del 2026.
Comienza un nuevo año, el cual tendrá novedades importantes en aspectos como el dinero, el amor y los proyectos que muchos signos buscan llevar a cabo en este 2026, tal como lo señaló el profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo. Mientras que otros deberán hacer cambios trascendentales en su vida.
El número 2 simboliza la fuerza y la unión, y caracteriza a las personas que no les gusta estar solas y además buscan ayudar a los demás. Por otra parte, este nuevo año comienza con un cambio de energía influenciado por Plutón y Saturno, lo que le permitirá aspirar a nuevas oportunidades en su vida.
Para este viernes 2 de enero de 2026, el color es el blanco y el número es el 9509. Mientras que la recomendación del profesor Salomón es conseguir el billete de dos dólares para atraer la prosperidad y la riqueza en este nuevo año.
Horóscopo del profesor Salomón para este viernes 2 de enero de 2026
Aries
Este será un año cargado de muchas bendiciones. Durante este mes habrán transacciones importantes a nivel económico, así como ofertas o negocios que se activarán de forma especial en su vida.
Número: 7028
Tauro
Hay cosas importantes que se avecinan en los primeros días de este 2026. En este caso, encontrará nuevos caminos y podrá solucionar asuntos pendientes que quedaron del año anterior por medio de esas herramientas que lo permitirán gozar de estabilidad.
Número: 1268
Géminis
La influencia de Mercurio y de otros planetas lo llevará a vivir un año muy especial, especialmente en la parte económica, lo que le garantizará prosperidad y riqueza en su vida.
Número: 3321
Cáncer
Hay que hacer las cosas con calma para que pueda tomar las mejores decisiones y buscar lo que quiere conquistar en este nuevo año. Por otra parte, deje de lado lo que sucedió en el pasado y preocúpese por vivir el presente.
Número: 2877
Leo
En los próximos días realizará viajes por diferentes razones, ya sea por negocios o por un descanso, que le garantizarán resultados importantes para usted. También es posible que haga movimientos con compra o venta de vivienda.
Número: 1587
Virgo
Hay que hacer cambios radicales en su vida en este inicio de 2026. Esto no solamente debe ser a nivel personal, sino también en los proyectos o en aquello que quiere emprender. Es importante darse un fuerte sacudón para comenzar el año con el pie derecho.
Número: 0123
Libra
Este será un año en el que tendrá que estabilizar y fortalecer todo lo relacionado a la familia. También es posible que reciba diferentes ofertas de trabajo. Sin embargo, deberá analizarlas detenidamente para que se acoplen a lo que quiere en su vida.
Número: 7096
Escorpio
Es importante contar con dos virtudes fundamentales a lo largo de este año: la sabiduría y la paciencia. La primera le permitirá elegir lo mejor en su vida, y la segunda lo llevará al momento y lugar adecuados para alcanzar las metas que tiene proyectadas.
Número: 9180
Sagitario
Hay que tener cuidado con las envidias que hay a su alrededor por las cosas buenas que ha recibido recientemente. Pese a ello, su relación de pareja se fortalecerá o incluso tendrá la oportunidad de encontrar el amor.
Número: 2588
Capricornio
Se viene un renacer en su vida en la salud, el dinero y el amor. Sin embargo, es importante tener fuerza y voluntad, así como la disposición de aceptar las cosas y de saber adaptarse a las circunstancias.
Número: 7059
Acuario
Este 2026 estará marcado por la llegada de nuevos caminos, lo que le permitirá pensar y actuar de forma diferente para tomar decisiones acertadas que lo lleven alcanzar grandes resultados para su vida.
Número: 1597
Piscis
Vendrán grandes recompensas a lo largo de este año, ya que recibirá estabilidad y una bendición importante en el aspecto económico. Por otra parte, es un buen momento para visualizar la compra de una vivienda si está interesado en llevar a cabo ese proyecto.
Número: 0476