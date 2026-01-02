Horóscopo del profesor Salomón HOY 2 de enero: ¿Qué le espera a los signos en el inicio del 2026?

Comienza un nuevo año, el cual tendrá novedades importantes en aspectos como el dinero, el amor y los proyectos que muchos signos buscan llevar a cabo en este 2026, tal como lo señaló el profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo. Mientras que otros deberán hacer cambios trascendentales en su vida.

El número 2 simboliza la fuerza y la unión, y caracteriza a las personas que no les gusta estar solas y además buscan ayudar a los demás. Por otra parte, este nuevo año comienza con un cambio de energía influenciado por Plutón y Saturno, lo que le permitirá aspirar a nuevas oportunidades en su vida.

Para este viernes 2 de enero de 2026, el color es el blanco y el número es el 9509. Mientras que la recomendación del profesor Salomón es conseguir el billete de dos dólares para atraer la prosperidad y la riqueza en este nuevo año.

Horóscopo del profesor Salomón para este viernes 2 de enero de 2026

Aries

Este será un año cargado de muchas bendiciones. Durante este mes habrán transacciones importantes a nivel económico, así como ofertas o negocios que se activarán de forma especial en su vida.

Número: 7028

Tauro

Hay cosas importantes que se avecinan en los primeros días de este 2026. En este caso, encontrará nuevos caminos y podrá solucionar asuntos pendientes que quedaron del año anterior por medio de esas herramientas que lo permitirán gozar de estabilidad.

Número: 1268

Géminis

La influencia de Mercurio y de otros planetas lo llevará a vivir un año muy especial, especialmente en la parte económica, lo que le garantizará prosperidad y riqueza en su vida.

Número: 3321

Cáncer

Hay que hacer las cosas con calma para que pueda tomar las mejores decisiones y buscar lo que quiere conquistar en este nuevo año. Por otra parte, deje de lado lo que sucedió en el pasado y preocúpese por vivir el presente.

Número: 2877

Leo

En los próximos días realizará viajes por diferentes razones, ya sea por negocios o por un descanso, que le garantizarán resultados importantes para usted. También es posible que haga movimientos con compra o venta de vivienda.

Número: 1587

Virgo

Hay que hacer cambios radicales en su vida en este inicio de 2026. Esto no solamente debe ser a nivel personal, sino también en los proyectos o en aquello que quiere emprender. Es importante darse un fuerte sacudón para comenzar el año con el pie derecho.

Número: 0123

Libra

Este será un año en el que tendrá que estabilizar y fortalecer todo lo relacionado a la familia. También es posible que reciba diferentes ofertas de trabajo. Sin embargo, deberá analizarlas detenidamente para que se acoplen a lo que quiere en su vida.

Número: 7096

Escorpio

Es importante contar con dos virtudes fundamentales a lo largo de este año: la sabiduría y la paciencia. La primera le permitirá elegir lo mejor en su vida, y la segunda lo llevará al momento y lugar adecuados para alcanzar las metas que tiene proyectadas.

Número: 9180

Sagitario

Hay que tener cuidado con las envidias que hay a su alrededor por las cosas buenas que ha recibido recientemente. Pese a ello, su relación de pareja se fortalecerá o incluso tendrá la oportunidad de encontrar el amor.

Número: 2588

Capricornio

Se viene un renacer en su vida en la salud, el dinero y el amor. Sin embargo, es importante tener fuerza y voluntad, así como la disposición de aceptar las cosas y de saber adaptarse a las circunstancias.

Número: 7059

Acuario

Este 2026 estará marcado por la llegada de nuevos caminos, lo que le permitirá pensar y actuar de forma diferente para tomar decisiones acertadas que lo lleven alcanzar grandes resultados para su vida.

Número: 1597

Piscis

Vendrán grandes recompensas a lo largo de este año, ya que recibirá estabilidad y una bendición importante en el aspecto económico. Por otra parte, es un buen momento para visualizar la compra de una vivienda si está interesado en llevar a cabo ese proyecto.

Número: 0476