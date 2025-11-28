¿Cómo estarán los CDTs para el 2026?: estudio revela en cuánto quedarán las tasas

Los Certificados de Depósito a Término, mejor conocidos como CDT, son unos productos financieros que están destinados para que los clientes puedan recibir una ganancia mayor frente a la inversión inicial gracias a los intereses y al rendimiento que esta genera de acuerdo al plazo pactado con la entidad que seleccionó.

Pese a ello, su uso no es tan común en Colombia en comparación a otros productos financieros como créditos o cuentas de ahorro. De hecho, solo un 3% de la población maneja un CDT. Sin embargo, el monto total que se deposita en ellos supera al de otros servicios.

Más allá de este aspecto, los CDT suelen presentar incrementos en su rendimiento, especialmente por cuenta del aumento en la inflación. Según un análisis de MejorCDT, Colombia completa tres meses consecutivos al alza en este aspecto, por lo que varias entidades financieras mantienen tasas superiores al 10% efectivo anual, un porcentaje mayor al previsto a comienzos del año.

¿Qué factores llevan a elegir un CDT?

En primer lugar, el dólar registra variaciones asociadas a factores económicos y políticos. Esto lleva a que muchos usuarios consideren los CDT como en instrumentos de rentabilidad asegurada con el propósito de obtener estabilidad; por lo tanto, asignar una proporción del portafolio a productos de renta fija se ha convertido en una estrategia utilizada para mitigar pérdidas y mantener equilibrio financiero.

Por otra parte, la incertidumbre política que se presenta en Colombia, marcada por la cercanía a las elecciones presidenciales, lleva a que muchas personas puedan optar por alternativas de inversión como los CDTs.

“Ante sorpresas políticas de izquierda o de derecha, inversiones como la finca raíz se hacen más difíciles de vender, mientras que productos financieros con fácil acceso y retiro, como los CDTs que se pueden endosar o vender en la bolsa de valores, están siendo más atractivos, incluso para grandes capitales”, señala Carlos Correa, director ejecutivo y cofundador de MejorCDT.

Teniendo en cuenta este análisis por parte de la plataforma, se prevé que para inicios del año 2026 las entidades financieras ofrecerán CDTs con altas tasas a fin de asegurar la consolidación de este producto en Colombia, lo que significa que se pueden encontrar con una rentabilidad superior al 10%.

Transformaciones en la forma de invertir

Durante años, la apertura de un CDT requería desplazamientos, filas y trámites. Este proceso limitaba la posibilidad de comparar tasas entre entidades, pese a que la diferencia podía alcanzar hasta el 50%. Con la digitalización, este procedimiento cambió, por lo que tanto bancos como plataformas financieras permiten que sus clientes puedan solicitar estos productos con tal de que realizar este mismo proceso desde cualquier dispositivo móvil.

La firma electrónica y la automatización han permitido que los usuarios acumulen más de 180.000 horas ahorradas en trámites, equivalentes a más de 20 años de gestiones bancarias. Asimismo, hay casos en los que los clientes pueden efectuar retiros antes del vencimiento sin penalidades, una opción que no estaba disponible en el pasado.

Según explica MejorCDT, más de 550.000 personas han logrado acceder a mejores tasas que las ofrecidas por buena parte del sector bancario, sin costos por intermediación. Asimismo, se proyecta como uno de los productos financieros con mayor crecimiento en Colombia al ser una opción segura y rentable.