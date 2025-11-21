El Gobierno Nacional emitió una nueva resolución para estaciones de carga de vehículos eléctricos

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía, firmó una resolución que busca adoptar reglas técnicas para la operación de estaciones de carga con el fin que estas sean de acceso público para vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

Desde el Ministerio explicaron que el objetivo es que cualquier usuario pueda cargar su vehículo eléctrico sin preocuparse por diferencias de conectores, sistemas o plataformas.

“Colombia abre de manera decidida sus puertas a la electro movilidad. Esta resolución es un paso trascendental para garantizar infraestructura moderna, segura y totalmente interoperable en todo el país. Con esta normativa nos convertimos en pioneros en la región”, explicó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Asimismo el Ministro dijo que durante este gobierno se ha duplicado la llegada de coches eléctricos, de carros eléctricos al país. “Eso implica también un nuevo reto y es mejorar la infraestructura, ampliar la infraestructura de carga”, agregó.

El sector automotor en Colombia creció 27%, pero aún está en desventaja frente a otros países

De acuerdo con el informe de la Andi y Fenalco, el sector automotor ha presentado un crecimiento del 27%, sin embargo, Colombia mantiene uno de los ¿Cuáles son las marcas que hoy lideran la venta de vehículos en Colombia?

En cuanto a las marcas que están liderando el mercado en Colombia según Hoyos son Kia, Toyota, Mazda, Hyundai, y así mismo los vehículos chinos, los cuales se esperan que aumenten sus ventas a nivel mundial.

“Nosotros estábamos muy concentrados en una época en Chevrolet y Renault y hoy la importancia de los vehículos chinos, también la importancia de los vehículos eléctricos e híbridos, a su vez el origen de los productos, todo eso hace que el panorama cambie de manera sustancial. Hoy tenemos un Kia que lo está haciendo supremamente bien, Toyota que tiene una estructura muy sólida, Mazda y Hyundai que están recobrando ese volumen de ventas que tenía hace muchos años atrás”, afirmó Hoyos.índices de motorización más bajos de América Latina, con menos de 130 vehículos por cada mil habitantes frente a los más de 300 en mercados como Chile o Argentina.

Frente a las razones que explican esta situación, el vicepresidente de Consumer del Banco Santander dijo que está situación está relacionada con la baja motorización, las barreras estructurales y la dependencia de terceros.

“Hay varias barreras, pero es fundamental el desarrollo para la articulación de toda la industria en pro de suplir esas barreras. Es una responsabilidad que nosotros tenemos como industria de querer hacer nuestro mercado más grande y no depender de terceros. Tenemos que seguir impulsando, articularnos como industria y velar porque el mercado sea cada vez más grande”, agregó el vicepresidente de Consumer Banco Santander, Daniel Hoyos.

