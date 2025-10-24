El sector automotor en Colombia creció 27%, pero aún está en desventaja frente a otros países

De acuerdo con el informe de la Andi y Fenalco, el sector automotor ha presentado un crecimiento del 27%, sin embargo, Colombia mantiene uno de los índices de motorización más bajos de América Latina, con menos de 130 vehículos por cada mil habitantes frente a los más de 300 en mercados como Chile o Argentina.

Frente a las razones que explican esta situación, el vicepresidente de Consumer del Banco Santander dijo que está situación está relacionada con la baja motorización, las barreras estructurales y la dependencia de terceros.

“Hay varias barreras, pero es fundamental el desarrollo para la articulación de toda la industria en pro de suplir esas barreras. Es una responsabilidad que nosotros tenemos como industria de querer hacer nuestro mercado más grande y no depender de terceros. Tenemos que seguir impulsando, articularnos como industria y velar porque el mercado sea cada vez más grande”, agregó el vicepresidente de Consumer Banco Santander, Daniel Hoyos.

De igual manera, entre los principales desafíos y oportunidades en el sector automotor colombiano, se encuentran la transformación digital, la sostenibilidad y la innovación financiera, las cuales están redefiniendo la industria.

Crecimiento del sector en un 27%

De igual manera, el vicepresidente de Consumer del Banco Santander aseguró que el crecimiento de este sector se debe a la coordinación de las marcas, los concesionarios y el sistema financiero.

“Yo creo que todos los actores que participan en este negocio están haciendo un gran esfuerzo para el crecimiento de la industria. Las marcas a través de los productos que están trayendo, los concesionarios en las dinámicas de comercialización y promoción de los vehículos. Y sin lugar a dudas, el sistema financiero también ha venido apostando a la industria y ha hecho unos esfuerzos importantes en precio y también muy importante, mejorando la experiencia del cliente”, agregó el vicepresidente de Consumer Banco Santander, Daniel Hoyos.

¿Cuáles son las marcas que hoy lideran la venta de vehículos en Colombia?

En cuanto a las marcas que están liderando el mercado en Colombia según Hoyos son Kia, Toyota, Mazda, Hyundai, y así mismo los vehículos chinos, los cuales se esperan que aumenten sus ventas a nivel mundial.

“Nosotros estábamos muy concentrados en una época en Chevrolet y Renault y hoy la importancia de los vehículos chinos, también la importancia de los vehículos eléctricos e híbridos, a su vez el origen de los productos, todo eso hace que el panorama cambie de manera sustancial. Hoy tenemos un Kia que lo está haciendo supremamente bien, Toyota que tiene una estructura muy sólida, Mazda y Hyundai que están recobrando ese volumen de ventas que tenía hace muchos años atrás”, afirmó Hoyos.

Influencia del entorno económico

“Hoy tenemos unos elementos muy favorables, como es el precio del dólar. Por ejemplo, el sistema financiero ha hecho unos esfuerzos importantes en bajar sus tasas de interés por encima de lo que el Banco Central lo ha hecho, esa apuesta en la tasa es porque también consideramos que las condiciones de los clientes pueden estar mejores y podemos tener una apertura más alta al crédito”, dijo el vicepresidente de Consumer Banco Santander, Daniel Hoyos.