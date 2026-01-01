El temido “Año del Cero”: Mhoni Vidente predice caída de líderes y revela 5 signos que serán ricos

El temido “Año del Cero”: Mhoni Vidente predice caída de líderes y revela los 5 signos que se harán // Caracol Radio

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente ha revelado sus esperadas predicciones para los próximos 12 meses, bautizando al 2026 como el “Año del Cero”. Según la pitonisa, este ciclo estará marcado por una energía de reinvención total, pero también advirtió sobre momentos críticos para la geopolítica mundial y tragedias que sacudirán a la opinión pública.

A través de la lectura de las cartas del tarot dominantes —El Loco, El Emperador y El Sol—, Mhoni desglosó qué signos atraerán la fortuna y cuáles serán los eventos que definirán el rumbo de América Latina y el mundo.

¿Por qué se le llama el “Año del Cero”?

Según la vidente, el 2026 está regido por la carta de El Loco, que en la numerología y el tarot representa el número cero (0).

Es el momento perfecto para comenzar de nuevo y guiarse con fe hacia el futuro — Mhoni Vidente

Este concepto implica un ciclo de madurez y crecimiento forzoso. El “cero” simboliza el inicio absoluto, el vacío fértil donde todo puede ser creado, pero también destruido para volver a empezar. La astróloga enfatiza que será un año para “reinventarse”, marcando un antes y un después en la historia moderna.

Los 5 signos que dominarán el dinero y la suerte en 2026

Las cartas de El Sol y El Emperador bañarán de suerte a cinco signos específicos. Según la cubana, estos tendrán todo a su favor para atrapar abundancia, especialmente en los meses de agosto y septiembre, y sus números mágicos serán el 00 y el 013.

Acuario (La energía volátil): Tendrán buena fortuna absoluta en negocios y ámbito social. Su inteligencia les permitirá adaptarse a cualquier cambio, aunque deben cuidarse del rencor.

Tendrán buena fortuna absoluta en negocios y ámbito social. Su inteligencia les permitirá adaptarse a cualquier cambio, aunque deben cuidarse del rencor. Aries (El Emperador): Aunque su ego podría jugarles malas pasadas, este año sabrán reinventarse tras los fracasos. Dominarán en liderazgo.

Aunque su ego podría jugarles malas pasadas, este año sabrán reinventarse tras los fracasos. Dominarán en liderazgo. Leo (El Sol): Será el signo más carismático del 2026. Atraerán dinero a manos llenas y podrían alcanzar la fama, pero Mhoni advierte: cuidado con los vicios.

Será el signo más carismático del 2026. Atraerán dinero a manos llenas y podrían alcanzar la fama, pero Mhoni advierte: cuidado con los vicios. Libra (El comunicador): Un año de “karma positivo”. Dejarán atrás las energías negativas del pasado y tendrán éxito en el campo público gracias a su don de gentes.

Un año de “karma positivo”. Dejarán atrás las energías negativas del pasado y tendrán éxito en el campo público gracias a su don de gentes. Tauro (El líder de negocios): Crecerán en emprendimientos propios. Es el año de aumentar el patrimonio y las cuentas bancarias. En el amor, se visualizan cambios drásticos: divorcios o matrimonios.

La profecía alarmante: “La muerte de un líder”

No todo son buenas noticias. En el plano geopolítico, Mhoni Vidente lanzó una de sus advertencias más serias. Visualiza el 2026 como un año convulso para la política internacional.

Hablamos de la muerte y la tragedia de uno de los líderes más importantes del mundo entero — Mhoni Vidente

La astróloga sentenció que podría ser el “peor año” en cuestión de gobernabilidad global. Sin embargo, para América Latina, predice vientos de cambio:

Caída de dictadores: Se visualiza el derrumbamiento de regímenes autoritarios gracias a movimientos sociales liderados por jóvenes.

Se visualiza el derrumbamiento de regímenes autoritarios gracias a movimientos sociales liderados por jóvenes. Mujeres al poder: Surgirán nuevas figuras femeninas y jóvenes en puestos clave tras procesos electorales en la región.

El año de la Virgen María y la fe

Finalmente, la astróloga destacó un componente espiritual muy fuerte. El 2026 será conocido también como el año de la Virgen María. Mhoni predice múltiples revelaciones y apariciones de esta figura religiosa, quien actuará como “redentora” para ayudar a la humanidad a recuperar la fe y encontrar luz en medio de la oscuridad de las crisis mundiales.

