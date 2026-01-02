Bucaramanga

Santander inicia el año con ferias y fiestas en diez municipios

Conozca la agenda cultural, gastronómica y turística de este fin de semana y el puente festivo de reyes en la región.

Jorge Rangel, secretario de cultura y turismo de Santander

Jorge Rangel, secretario de cultura y turismo de Santander

05:18

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ferias y Fiestas en Santander

Ashley Remolina

Santander vive un inicio de año marcado por la tradición, la cultura y el turismo. Durante los primeros días de enero y el puente festivo de reyes, se desarrollan ferias y fiestas en varios municipios, con actividades dirigidas tanto a propios como a visitantes.

Programación ferias y fiestas en Santander durante enero 2026

Durante este primer fin de semana del año, los municipios de Chima, Oiba y Contratación adelantan sus ferias y fiestas. Chima inició su programación desde la Navidad y la extenderá hasta el 4 de enero; mientras que Oiba y Contratación comenzaron actividades el primero de enero, con cierre previsto para el 5 y 4 de enero, respectivamente.

Jorge Rangel, secretario de cultura y turismo de Santander, explicó que la agenda se amplía significativamente durante el Puente de Reyes, entre el 8 y el 12 de enero, cuando diez municipios santandereanos realizarán sus celebraciones tradicionales. Entre ellos se encuentra Málaga, en la provincia García Rovira, reconocida por su feria ganadera, su oferta gastronómica y cultural, y por atraer visitantes de Boyacá y Cundinamarca.

Lea también: Sube el precio del aguardiente y el ron, ¿en cuánto y por qué? Esto dice el gremio en Santander

Otros municipios que harán parte de esta programación son Zapatoca, que celebrará su feria número 42 con un enfoque familiar; Gámbita, Encino, Sucre, Simacota y Landázuri; además de Guadalupe, destacado por su atractivo turístico y paisajístico, y Curití, municipio que ha fortalecido su apuesta por el turismo en los últimos años. También se suma Rionegro, con el tradicional Festival del Río, y Albania, que realizará un evento cultural complementario a sus ferias decembrinas.

Rangel, señaló que “en estas celebraciones los asistentes podrán encontrar desde muestras gastronómicas y expresiones culturales, hasta actividades históricas y turísticas propias de cada municipio“. De la misma manera aseguró que desde la Gobernación se viene adelantando un trabajo articulado para garantizar la seguridad y el control durante estos eventos.

Podría interesarle: Pico y placa en Bucaramanga: Así será la rotación del primer trimestre de 2026

Según el secretario de cultura y turismo departamental, el gobernador de Santander creó un comité de ferias, en el que participan entidades como Gestión del Riesgo, la Secretaría del Interior, la Policía y la Secretaría de Salud, con el fin de hacer seguimiento a las condiciones de seguridad, salud pública y manejo de riesgos, especialmente en municipios con actividades acuáticas.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad