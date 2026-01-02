Santander inicia el año con ferias y fiestas en diez municipios

Santander vive un inicio de año marcado por la tradición, la cultura y el turismo. Durante los primeros días de enero y el puente festivo de reyes, se desarrollan ferias y fiestas en varios municipios, con actividades dirigidas tanto a propios como a visitantes.

Programación ferias y fiestas en Santander durante enero 2026

Durante este primer fin de semana del año, los municipios de Chima, Oiba y Contratación adelantan sus ferias y fiestas. Chima inició su programación desde la Navidad y la extenderá hasta el 4 de enero; mientras que Oiba y Contratación comenzaron actividades el primero de enero, con cierre previsto para el 5 y 4 de enero, respectivamente.

Jorge Rangel, secretario de cultura y turismo de Santander, explicó que la agenda se amplía significativamente durante el Puente de Reyes, entre el 8 y el 12 de enero, cuando diez municipios santandereanos realizarán sus celebraciones tradicionales. Entre ellos se encuentra Málaga, en la provincia García Rovira, reconocida por su feria ganadera, su oferta gastronómica y cultural, y por atraer visitantes de Boyacá y Cundinamarca.

Lea también: Sube el precio del aguardiente y el ron, ¿en cuánto y por qué? Esto dice el gremio en Santander

Otros municipios que harán parte de esta programación son Zapatoca, que celebrará su feria número 42 con un enfoque familiar; Gámbita, Encino, Sucre, Simacota y Landázuri; además de Guadalupe, destacado por su atractivo turístico y paisajístico, y Curití, municipio que ha fortalecido su apuesta por el turismo en los últimos años. También se suma Rionegro, con el tradicional Festival del Río, y Albania, que realizará un evento cultural complementario a sus ferias decembrinas.

Rangel, señaló que “en estas celebraciones los asistentes podrán encontrar desde muestras gastronómicas y expresiones culturales, hasta actividades históricas y turísticas propias de cada municipio“. De la misma manera aseguró que desde la Gobernación se viene adelantando un trabajo articulado para garantizar la seguridad y el control durante estos eventos.

Podría interesarle: Pico y placa en Bucaramanga: Así será la rotación del primer trimestre de 2026

Según el secretario de cultura y turismo departamental, el gobernador de Santander creó un comité de ferias, en el que participan entidades como Gestión del Riesgo, la Secretaría del Interior, la Policía y la Secretaría de Salud, con el fin de hacer seguimiento a las condiciones de seguridad, salud pública y manejo de riesgos, especialmente en municipios con actividades acuáticas.