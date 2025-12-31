Corridas de toros en Barbosa siguen en pie para el 1 de enero, dice el alcalde

MEX6620. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 01/12/2024.- El torero mexicano Diego Silveti lidia su segundo toro de la tarde 'Paliacate' este domingo, en la Plaza de Toros México, en la Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

A un día del primero de enero, el alcalde de Barbosa, Marco Cortés, aseguró que las corridas de toros programadas para mañana siguen en pie, pese a la polémica que se ha generado por la realización del evento.

El alcalde respondió a las críticas en un video que publicó en Facebook, donde defendió la programación de las corridas, la cabalgata y otros eventos de las fiestas municipales.

Cortés aseguró que consultó la decisión con la comunidad en redes sociales y que la mayoría respaldó la realización del evento. Como ejemplo, dijo que una de las publicaciones superó las 40 mil visualizaciones. “El pueblo es el que manda”, afirmó.

En medio de esta controversia, la Procuraduría General de la Nación abrió una acción preventiva para vigilar la legalidad del evento previsto para este primero de enero en Barbosa.

La actuación se inició tras una denuncia presentada por el diputado Danovis Lozano y el concejal de Bucaramanga, Camilo Machado, quienes pidieron verificar si la corrida cumple con la normatividad vigente sobre protección animal y espectáculos taurinos.

Según explicó el diputado Lozano, en entrevista con Caracol Radio, “Barbosa no es un municipio con una tradición taurina continua”, uno de los criterios que contempla la ley mientras entra en vigencia, en 2027, la prohibición total de las corridas de toros en el país.

Por eso, anunció que estarán en el municipio este primero de enero: “Vamos a estar en Barbosa documentando todo lo que ocurra y, si evidenciamos maltrato animal, presentaremos las denuncias correspondientes ante la Fiscalía”, afirmó.

Mientras la Procuraduría mantiene abierta la acción preventiva, el alcalde insiste en que la programación de las fiestas, incluidas las corridas de toros, se realizará como está prevista para este primero de enero.