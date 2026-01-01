Subintendente de la Policía fue asesinado en Villavicencio cuando atendía una riña

La Policía Nacional confirmó que el subintendente Jeferson Orlando Fernández Orduz, adscrito al CAI Barzal, fue asesinado en la madrugada del 1 de enero en en el barrio San José en Villavicencio, Meta, mientras atendía una riña.

El subintendente llegó al lugar, donde un grupo de personas discutían y se agredían en medio de la celebración de fin de año. Cuando Fernández intervino, una persona sacó un arma de fuego para después accionarla contra el policía.

El uniformado recibió varios disparos que lo dejaron gravemente herido y fue trasladado de inmediato al Hospital Departamental de Villavicencio, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento.

La noticia ha causado indignación en Villavicencio, debido a que Fernández se convierte en el primer uniformado asesinado en 2026. El hecho enluta a la Policía Nacional, institución que ha rechazado de manera contundente esta acción violenta.

Cabe mencionar que durante la celebración de fin de año, la Policía impuso más de 3.593 comparendos por riñas, así como sanciones por ruidos excesivos, afectación a la tranquilidad y comportamientos contrarios a la actividad económica.