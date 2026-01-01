Policía presenta balance de celebración de fin de año: hubo una reducción del 30% en los homicidios

La Policía Nacional presentó el balance en materia de orden público durante la celebración de fin de año. El documento indica que, a nivel nacional, se registró a nivel nacional una reducción del 30% en los homicidios, en comparación con el mismo periodo de 2024, permitiendo salvaguardar 15 vidas.

#ORDENPÚBLICO | La Policía Nacional (@PoliciaColombia) entregó el balance en materia de seguridad de diciembre y Año Nuevo. El informe indica que durante la celebración del 31 de diciembre se registró a nivel nacional una reducción del 30% en los homicidios, en comparación con el… pic.twitter.com/v9McECg1UI — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 1, 2026

En el acumulado del mes de diciembre, el homicidio en Colombia presentó una disminución del 6%, lo que representa 72 vidas salvadas frente al mismo periodo del año anterior. Las ciudades con mayor reducción fueron Bogotá (-20), Barranquilla (-19) y Pereira (-18). El último mes del año registra una tasa de 26 homicidios por cada 100 mil habitantes: la más baja de los últimos 7 años.

Lea también: Diciembre deja más de 1.300 personas quemadas en fiestas de fin de año: 30% son menores

Desde el 1 de diciembre de 2025, los controles policiales permitieron la captura de 7.090 personas por diferentes delitos. Asimismo, durante diciembre se incautaron 952 armas de fuego y, específicamente durante la celebración de Año Nuevo, 1.394 armas cortopunzantes.

Durante el mes de diciembre, se incautaron más de 11 toneladas de pólvora en todo el territorio nacional, se impusieron 14.517 comparendos por comportamientos relacionados con el uso y la comercialización de artículos pirotécnicos, y se desmanteló 1 fábrica ilegal.

Finalmente, la Policía impuso más de 3.593 comparendos por riñas, así como sanciones por ruidos excesivos, afectación a la tranquilidad y comportamientos contrarios a la actividad económica.