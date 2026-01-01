En Bogotá se registró una reducción del 50% en homicidios durante la celebración de fin de año

La Policía Metropolitana de Bogotá entregó el balance en seguridad durante la celebración de fin de año. En ese sentido, se registró una reducción del 50% en los homicidios el 31 de diciembre. En el acumulado del mes de diciembre del 2025, este delito presento una disminución del 17%, equivalente 20 vidas salvadas frente al año anterior.

En cuanto a lesiones personales, durante la celebración de año nuevo se reportaron 34 casos, siendo las localidades de San Cristóbal, Santa Fe y Kennedy las más afectadas.

#BOGOTÁ | La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que en la capital del país se registró una reducción del 50% en los homicidios, frente al mismo periodo del año 2024, lo que representó cuatro vidas salvadas.



La Policía también informó que en diciembre se capturaron 766 personas por diferentes delitos. Asimismo, se incautaron 36 armas de fuego y, durante la celebración de año nuevo, fueron incautadas 147 armas cortopunzantes, evitando hechos que pudieron afectar la vida y la integridad de los bogotanos.

Entre la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, la Policía Metropolitana de Bogotá atendió 27.780 llamadas a través de la línea 123, de las cuales 2.148 por riña, 155 por lesiones y 1.676 por ruido.

En lo corrido del mes de diciembre, la Policía Metropolitana de Bogotá incautó 3,3 toneladas de pólvora, representando un incremento del 46% que el año anterior para el mismo mes. Además, se realizaron 261 órdenes de comparendo, en la aplicación de la ley 1801 del 2016, como parte de las acciones para prevenir lesiones y proteger la vida.