Luis Suárez y un aviso a Portugal: “Les digo que les vamos a ganar en el Mundial”

Luis Suárez asumió un reto mayúsculo al fichar por el Sporting de Lisboa, pues fue el designado para reemplazar al goleador Viktor Gyökeres, quien dejó números impresionantes en su paso por la institución lusitana. Sin embargo, al colombiano no le ha quedado grande el desafío y ha establecido sus propios números, ganándose el cariño de la afición.

Suárez es el segundo máximo artillero de la Liga de Portugal con 11, por debajo del griego Vangelis Pavlidis del BenficA (13). En total, cuenta con 15 anotaciones y 3 asistencias, para un total de 18 contribuciones en 25 partidos disputados.

El delantero samario fue uno de los últimos grandes invitados por el Diario Record de Portugal, quienes le hicieron una entrevista en la que, entretanto, Suárez confesó que les dice a sus compañeros portugueses que Colombia les ganará en el Mundial, partiendo del duelo por la fecha 3 del Grupo K que tendrá lugar en Miami.

“Tenemos una selección muy buena, madura, que sabe a lo que jugamos, tenemos partidos complicados. Por ahí a todos le estamos diciendo que le vamos a ganar a Portugal (risas). Van a ser partidos muy bonitos”, comentó Suárez sobre el duelo.

“Lo hemos estado hablando, va a ser un partido muy bonito. Si tengo la fortuna de ir al Mundial, encontrarme compañeros de acá y cuando vuelva de la selección, me toca celebrarlo si ganamos”, añadió.

Por su parte, manifestó que el hecho de estar en un club grande como el Sporting, da pie para que siga siendo llamado a la Tricolor. “Sí, estando en un gran club como Sporting, jugando de titular, metiendo goles y dando asistencias, da créditos para seguir yendo a selección”, agregó.

El tema de Selección Colombia lo cerró manifestando que vive un sueño, así como recordó sus cuatro goles a Venezuela. “Es una sensación increíble, es un sueño de niño, no solo jugar con la selección o cumplir sueños de cantar el himno, sino de cantar goles y fueron cuatro (recordando el partido con Venezuela). Entonces es la hora que lo sigo disfrutando porque es como la recompensa del trabajo de toda la vida”.

Su intención de jugar en el FPC y el reto de reemplazar a Gyokeres

Le preguntaron a Suárez por Fredy Montero, quien tuvo paso por Sporting y ahora milita en el fútbol colombiano en el ocaso de su carrera. Lucho también se ve terminando en el fútbol colombiano.

“Creo que puedo terminar mi carrera en Colombia. Hace unos días, hablé con mi esposa y ambos llegamos a la conclusión de que nos gustaría vivir juntos allá una temporada. Si puedo hacerlo mientras juego al fútbol, creo que será aún mejor”, dijo al respecto.

Finalmente, se refirió a lo que ha sido reemplazar al sueco Viktor Gyökeres y volvió a dejar claro que pretende que su nombre sea recordado.

“Para mí es bonito tener este reto, porque yo creo que cualquier jugador después de venir de una segunda división y meterte en un club grande como Sporting, y tener un reto increíble, no solo como persona, sino para toda la afición, de no olvidar, pero si pasar página (de Gyokeres), para mí, que soy ambicioso, me encantó el reto y sigo trabajando para que sea mi nombre el que se recuerde”.