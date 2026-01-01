Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de ataques durante la Nochevieja

No hubo alto al fuego durante las festividades de fin de año entre Rusia y Ucrania. En cambio, estos países se acusaron mutuamente de ataques perpetrados durante las primeras horas del 2026.

Moscú acusó a Ucrania de haber atacado la región de Jersón por la noche, dejando al menos 24 muertos, mientras que Kiev denunció que Rusia lanzó más de 200 drones contra sus infraestructuras energéticas.

Esto se produjo en medio de la incertidumbre que rodea a las conversaciones destinadas a poner fin al conflicto, cuyo resultado continúa siendo una incógnita.

En la parte de la región ucraniana de Jersón, en el sur, controlada por el ejército ruso, Moscú afirma que Kiev atacó con drones una cafetería y un hotel de la localidad de Jorly, a orillas del mar Negro, durante los festejos de Año Nuevo.

El gobernador de la región meridional de Jersón nombrado por Moscú, Vladimir Saldo, señaló en Telegram que al menos 24 personas murieron y que “decenas” resultaron heridas, y también publicó unas fotos en las que se ven cuerpos carbonizados.

En un comunicado, la cancillería rusa acusó a Kiev de “torpedear deliberadamente cualquier intento de buscar soluciones pacíficas al conflicto” con sus ataques con drones.

El ministerio instó a los gobiernos extranjeros y a las instancias internacionales a condenar “este sangriento atentado”.

De momento, las autoridades ucranianas no reaccionaron a estas acusaciones.

Las reuniones de Ucrania siguen en pie

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó a Rusia de empezar un nuevo año con más ataques, en el marco de su ofensiva lanzada en febrero de 2022.

“Rusia empieza deliberadamente el nuevo año continuando con la guerra, lanzando más de 200 drones” en nochevieja, denunció el jueves en redes sociales, precisando que Moscú apuntó contra infraestructuras energéticas.

El mandatario ucraniano afirmó en su discurso diario que siguen previstas reuniones en los próximos días para intentar avanzar en las negociaciones.

El sábado se celebrará una reunión en Ucrania con asesores de seguridad de los aliados europeos de Kiev. Un equipo estadounidense participará en ella por videoconferencia, indicó Zelensky, quien precisó que quince países habían confirmado su participación, así como representantes de la UE y la OTAN.

A continuación, el lunes está prevista una reunión entre responsables militares para debatir las “garantías de seguridad” que pueden aportar a Ucrania sus aliados.

“En el plano político, casi todo está listo, y es importante resolver cada detalle del funcionamiento de las garantías [...] si logramos poner fin a la guerra”, afirmó Zelenski.

También sigue prevista para el martes una cumbre con los jefes de Estado occidentales, prosiguió el presidente ucraniano, sin dar más detalles sobre el lugar de la reunión. Anteriormente había afirmado que podría celebrarse en Francia.

En su discurso de Año Nuevo, el dirigente ucraniano consideró que hay un acuerdo con Rusia que “está listo en un 90%” pero que el 10% restante determinaría “el destino de la paz”.

Su homólogo ruso, Vladimir Putin, por su parte, dijo creer en la “victoria”.

Rusia endurecerá su postura

El Kremlin afirmó esta semana que “endurecería” su postura negociadora sobre el fin de la guerra, tras acusar a Ucrania de lanzar drones contra la residencia de Putin en la región de Novgorod.

Kiev tildó de “mentira” esa acusación y afirmó que Moscú la estaba utilizando como pretexto para seguir atacando Ucrania y socavar las negociaciones.

El jueves, el ejército ruso indicó en Telegram que posee informaciones de vuelo de un dron derribado durante ese supuesto ataque y que iba a entregarle esos datos a la parte estadounidense.

En tanto, los bombardeos nocturnos no cesan.

Según las autoridades ucranianas, un hombre murió este jueves en un bombardeo ruso en la ciudad de Jersón y una mujer fue herida en un bombardeo cerca de Járkov, en el noreste del país.

En 2025, Rusia lanzó 54.592 drones de largo alcance y 1.958 misiles en bombardeos nocturnos contra Ucrania, es decir, un total de 56.550 municiones, según un análisis de datos proporcionados por Ucrania realizado por la AFP.

En diciembre, las fuerzas rusas lanzaron 5.310 misiles y drones de largo alcance contra territorio ucraniano, un 6% menos que en noviembre.

Esos bombardeos apuntan sobre todo a las infraestructuras gasísticas y eléctricas de Ucrania.

En respuesta, Kiev suele llevar a cabo ataques contra depósitos petroleros y refinerías rusas.