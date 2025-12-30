Supuesto ataque a residencia de Putin: Ucrania dice que no hay pruebas y Rusia rechaza entregarlas

Ucrania rechazó sugerencia de Putin de cooperar en la gestión de central nuclear de Zaporiyia . Foto: EFE.

Mientras que Ucrania asegura que no existen “pruebas plausibles” del supuesto ataque a gran escala contra una de las residencias del presidente Vladímir Putin, el cual denunció Rusia el lunes 29 de diciembre un día después del encuentro de Donald Trump y el dirigente ucraniano Volodímir Zelenski, el Kremlin rechazó entregarlas y en cambio, insisten en que endurecerán su postura en el marco de las negociaciones mediadas por Estados Unidos para el fin de la guerra.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiga, dijo en la red social X que: “Ha pasado casi un día y Rusia aún no ha proporcionado pruebas plausibles de sus acusaciones sobre el supuesto ‘ataque de Ucrania a la residencia de Putin’. Y no lo harán. Porque no hay ninguna. No se produjo ningún ataque de ese tipo”.

Sibiga también lamentó las condenas del supuesto ataque por parte de Emiratos Árabes Unidos, India y Pakistán.

“Reacciones como estas ante las afirmaciones manipuladoras e infundadas de Rusia solo sirven a la propaganda rusa y animan a Moscú a cometer más atrocidades y mentiras”, añadió. El canciller apunta que estas acusaciones tienen el objetivo de “socavar el proceso de paz constructivo que actualmente avanza”.

Rusia rechaza dar pruebas del supuesto ataque a una residencia de Putin

Rusia acusó a Ucrania de haber atacado de madrugada con 91 drones una residencia oficial de Putin situada la región de Nóvgorod, entre Moscú y San Petersburgo.

“No creo que deba haber pruebas si se lleva a cabo un ataque con drones tan masivo que, gracias al trabajo bien coordinado del sistema de defensa aérea, fueron derribados”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov durante su conferencia de prensa diaria.

Peskov dijo que en todo caso habría que preguntar al Ministerio de Defensa si hay posibles restos.

En tanto, Zelenski tildó las acusaciones del ataque como una “nueva mentira”, destinada según él a preparar nuevos ataques contra Kiev y a “socavar” los esfuerzos diplomáticos entre Ucrania y Estados Unidos.

A propósito, la reacción del presidente Donald Trump el lunes por la noche desde su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, tras su encuentro con Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, fue la siguiente: “No me gusta esto. No es bueno”.

“¿Saben quién me lo mencionó? El presidente Putin”, dijo. “Es un momento delicado. No es el momento adecuado”, añadió.

Rusia continúa con la ofensiva en terreno

Por otra parte, las autoridades de la región de Chernígov, en el norte de Ucrania, ordenaron el martes la evacuación de 14 localidades cercanas a la frontera con Bielorrusia, debido a los bombardeos rusos.

“El Consejo de Defensa decidió evacuar 14 pueblos fronterizos, donde aún viven 300 personas”, declaró el jefe de la administración militar regional, Viacheslav Chaus, precisando que “la zona fronteriza es bombardeada cada día”.