Líderes europeos se reúnen en cumbre para hablar sobre Ucrania y Mercosur

Los líderes de la Unión Europea (UE) comenzaron una cumbre en la que tratarán distintos temas, el central: sacar adelante el uso del efectivo que generan los activos rusos inmovilizados por sanciones para financiar a Ucrania, para lo cual tratarán salvar el veto que mantiene Bélgica.

Los jefes de Estado y de Gobierno iniciaron el encuentro pasadas las 11.30 hora local, una hora y media más tarde de lo inicialmente previsto y después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reunieran con representantes de agricultores europeos que hoy protestan en Bruselas por el posible acuerdo con Mercosur.

Ucrania, una decisión política

Los mandatarios destacaron a su llegada a la cumbre la importancia de esta cita y la urgencia de tomar una decisión para poder garantizar que Ucrania puede seguir financiándose ante la continuidad de la guerra iniciada por Rusia.

El presidente del Consejo Europeo dijo que la UE tomará hoy una “decisión política” que permita asegurar “las necesidades financieras” de Ucrania para 2026 y 2027, con el fin de que ese país pueda “seguir luchando hacia una paz justa y duradera”.

“Lo más importante”, dijo el político portugués, “es la decisión política” y “el mensaje claro que enviemos a Rusia”. También apuntó a que las “tecnicidades” de esa solución deberán seguir siendo trabajadas después con la Comisión Europea.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el Palacio Chigi de Roma, el 9 de diciembre de 2025. FOTO: Antonio Masiello/Getty Images / Antonio Masiello Ampliar

La alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, dijo por su parte que es crucial que los Veintisiete acuerden hoy un método para financiar a Ucrania porque Vladimir Putin da por hecho el fracaso de las negociaciones y hay que negarle esa victoria a Rusia.

Bélgica bajo presión

En las imágenes difundidas sobre el inicio de la cumbre pudo verse al primer ministro belga, Bart De Wever, departiendo en un primer momento a solas con Costa, una discusión a la que se fueron sumando mandatarios hasta formar un corrillo rodeando al líder conservador flamenco.

Fue un adelanto del tema central del encuentro: las discusiones para tratar de convencer a Bélgica para que levante su oposición a la propuesta de utilizar para financiar a Kiev el efectivo que generan los activos del Banco Central Ruso inmovilizados, y cuya mayor parte custodia la firma con sede en territorio belga Euroclear.

El propio De Wever insistió en su rechazo al plan, y apoyó en cambio la alternativa de emitir deuda a cargo del presupuesto de la Unión Europea (UE), el “plan B” de Bruselas, pero que, por ahora, no es la opción principal sobre la mesa por requerir unanimidad y no contar con los suficientes apoyos.

Pese a la oposición belga, la opción de usar los activos rusos podría salir adelante con una mayoría cualificada del Consejo de la UE, pero diversas fuentes diplomáticas consideran que es una decisión que “no se puede tomar sin Bélgica”.

Los activos rusos inmovilizados en Bélgica en el depositario de valores Euroclear ascienden a unos 185.000 millones de euros, el 27 % del PIB del país.

Acuerdo con Mercosur tiene el rechazo de Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que su país no apoyará el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur sin mayores salvaguardias para sus agricultores.

“Quiero decirle a nuestros agricultores, que manifiestan con claridad la posición francesa desde el inicio: consideramos que las cuentas no cuadran y que este acuerdo no puede firmarse”, declaró Macron a periodistas antes de una cumbre de la UE.

Adelantó que Francia se opondrá a cualquier “intento de forzar” la adopción del pacto comercial con el bloque suramericano.

Encuentro entre el presidente Emmanuel Macron (i) y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez (d). (Foto: David Zorrakino/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News Ampliar

España asegura que sería frustrante no aprobar el acuerdo

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, consideró que sería “muy frustrante” que la Unión Europea no consiguiera cerrar el histórico acuerdo comercial con el Mercosur, mientras que países como Francia e Italia presionan para aplazarlo.

“Creo que sería muy frustrante el que Europa no lograra un acuerdo con el Mercosur, una vez que ya hemos logrado aprobar en el Parlamento Europeo esas cláusulas de salvaguarda para el sector primario europeo y que tenemos todo preparado”, indicó Sánchez a los periodistas a su llegada a una cumbre de la Unión Europea en Bruselas.

La Comisión Europea esperaba que los Estados miembros aprobaran el acuerdo, que crearía la mayor zona de libre comercio del mundo, antes de que la jefa de la UE, Ursula von der Leyen, viajara a Brasil el sábado para firmarlo