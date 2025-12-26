Último día para pagos de pasaporte será este viernes 26 de diciembre

La Gobernación del Atlántico dio a conocer que este viernes 26 de diciembre será el último día del año en el que estará habilitada la apertura de pagos para los trámites de pasaporte que se realizarán hasta el 30 de diciembre. Por tal motivo, se hizo un llamado especial a las personas que tienen previsto viajar durante la temporada de fin de año para que adelanten su trámite de manera oportuna y eviten contratiempos.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La administración departamental advierte que, una vez cerrada esta fecha, no se habilitarán nuevos pagos hasta que se efectúen los ajustes correspondientes a los nuevos valores de los Impuestos Departamentales y del Timbre Nacional, así como la actualización de la página web y la implementación técnica por parte del operador. Este proceso se llevará a cabo de cara al año 2026.

Siga estas recomendaciones

De igual forma, se hace un llamado a las personas que ya realizaron el primer pago pero no agendaron su cita, para que tengan en cuenta que dicho pago no será válido en 2026, debido a la modificación en las tarifas. En estos casos, los ciudadanos deberán solicitar la devolución del dinero a través de los canales oficiales dispuestos para este fin.

Adicionalmente, la Gobernación del Atlántico invita a los ciudadanos que planean viajar al exterior a verificar con anticipación el estado de su pasaporte, asegurándose de que el documento no presente desprendimientos y cuente con una vigencia mínima superior a seis meses antes de su vencimiento. El incumplimiento de estas condiciones podría ocasionar la negación del abordaje o la salida del país por parte de aerolíneas o autoridades migratorias, en cumplimiento de normativas internacionales.

La Gobernación del Atlántico reitera su compromiso con la información clara y oportuna para la ciudadanía e invita a realizar los trámites con suficiente antelación, con el fin de evitar inconvenientes durante la alta demanda de la temporada de fin de año.