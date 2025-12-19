Cómo renovar la cédula digital en Colombia: costos, pasos y tiempos de entrega

Desde que comenzó expedirse en diciembre de 2020, la cédula colombiana adquirió nuevas funciones y compatibilidades (incluso para viajar a través de la Comunidad Andina de Naciones, CAN), gracias a su paso a la versión digital.

Le podría interesar: Así puede activar la Cédula Digital en su celular en menos de 5 minutos y más fácil: paso a paso

Además de los mencionados, la Registraduría ha destacado que uno de los principales beneficios de la cédula digital es la seguridad, dado que, a raíz de su diseño y desarrollo, cuenta con estándares de seguridad más altos que, según la entidad, impiden la adulteración.

Sin embargo, algo que no muchos saben, en parte debido a la reciente implementación de la cédula digital, es que esta tiene una “fecha de vencimiento”, luego de la cual deberá ser renovada. Entérese a continuación.

¿Cuál es la fecha de caducidad de la cédula digital?

De acuerdo con la Registraduría Nacional, la cédula digital tiene una vigencia de 10 años tras su expedición, luego de lo cual se exige una renovación del documento.

La entidad explica que esta “fecha de vencimiento” de la cédula digital se estableció para evitar que los cambios físicos que sufre una persona en un lapso de tiempo prolongado (como en este caso una década), afecten el correcto desempeño de las funciones que dependen de la biometría.

Lea también: Cómo inscribir cédula para votar en 2026: Punto físico, link para colombianos en el exterior y plazo

Así las cosas, las personas que, por ejemplo, sacaron la cédula digital durante su lanzamiento en 2020, se verían obligadas a actualizar el documento en 2030 y así sucesivamente.

¿Cómo renovar la cédula digital?

En caso de que haya perdido su cédula digital o si ya se cumplieron los 10 años desde que la sacó, podrá obtener un duplicado a través de cualquier sede de la Registraduría en el país, siguiendo estos pasos: