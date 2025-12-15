Cómo inscribir cédula para votar en 2026: Punto físico, link para colombianos en el exterior y plazo

El próximo año Colombia vivirá una jornada electoral donde además de elegir a su próximo presidente, también elegirá el congreso. Es por eso por lo que se hace importante que todos los colombianos puedan ejercer su derecho al voto y para ello deben estar inscritos. Aquí le contamos cómo hacerlo.

Lea también: Elecciones 2026: Este lunes Centro Democrático anunciará a su candidata presidencial

¿Cómo realizar el trámite de inscripción de Cédula?

Los ciudadanos deben presentar su cédula amarilla con hologramas o la cédula digital (en versión física o móvil).

Solo deben inscribirse:

Quienes cambiaron de residencia .

. Quienes regresaron al país de forma permanente.

de forma permanente. Ciudadanos a quienes se les expidió la cédula antes de 1988 y no aparecen en el censo electoral.

y no aparecen en el censo electoral. Antes de acudir al puesto, se recomienda consultar el lugar de votación actual en la página de la registraduría, en el siguiente enlace: https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/

Allí, ingresando el número de cédula, podrá verificar si ya hace parte del censo y dónde está inscrito.

¿Cómo inscribir la cédula en un punto físico?

Con el fin de facilitar el trámite de cambio de puesto de votación a las y los ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia, la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó cerca de 400 puntos en todo el país. Estos estarán disponibles hasta el 31 de marzo de 2026, como complemento a las sedes de la Registraduría donde tradicionalmente se ha realizado este procedimiento.

Le puede interesar: Registrador revela medidas clave y detalla cómo la entidad blindará las elecciones de 2026

Los puntos de atención estarán ubicados en lugares estratégicos como centros comerciales, instituciones educativas y espacios de alta afluencia de público. El trámite podrá realizarse de lunes a sábado, en los horarios de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. o de 11:00 a. m. a 8:00 p. m., según corresponda. Para ello, se deberá presentar la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, en su versión física o desde el dispositivo móvil.

¿Cuál es la fecha límite de inscripción electoral?

Según el calendario electoral la fecha límite para las inscripciones de la cédula para las elecciones 2025, es el siguiente:

La inscripción para las elecciones de Congreso finaliza el 8 de enero de 2026.

La inscripción para las elecciones presidenciales culmina el 31 de marzo de 2026.

Más información: Colombianos en el exterior pueden cambiar su puesto de votación de forma virtual para las elecciones

Inscripción de cédula para elecciones 2026 de ciudadanos en el exterior:

La Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano indicó que el colombiano en el exterior que quiera fijar su lugar de votación en un Consulado o Sección Consular podrá inscribir su cédula de ciudadanía en el censo electoral de manera permanente y hasta dos meses antes de la correspondiente jornada electoral.

La inscripción de la cédula para votar es distinta al registro consular. La persona que inscriba su cédula podrá ejercer su derecho al voto en el puesto de votación donde adelante dicha inscripción.

Si su cédula ya está inscrita para votar en el respectivo Consulado o Sección Consular de su mayor conveniencia, no se requiere realizar una nueva inscripción.