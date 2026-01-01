Diciembre deja más de 1.300 personas quemadas en fiestas de fin de año: 30% son menores
El Instituto Nacional de Salud entregó el más reciente reporte de diciembre.
SALUD
El Instituto Nacional de Salud (INS) entregó un informe preliminar de las lesiones causadas por pólvora en el territorio nacional, al término de las fiestas decembrinas.
Con corte a las 8 a.m de este 01 de enero, el instituto notificó que almenos 1.313 personas resultaron quemadas por pólvora, lo que representa un aumento del 2,2 % frente al mismo periodo del año anterior.
Más de 400 menores quemados en fiestas de fin de año
Del total de casos, 403 (30,6 %) corresponden a menores de 18 años.
El INS alertó que 33 de estos niños, niñas y adolescentes se encontraban acompañados por adultos bajo el efecto del alcohol al momento del accidente.
A la fecha, no se han registrado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica.
Antioquia encabeza la lista con 173 casos, seguida de Nariño con 125,la ciudad de Bogotá con 101 y Norte de Santander con 82 casos.
También se reportan cifras significativas en Cauca, Cundinamarca, Atlántico, Tolima y Córdoba.
Tipo de lesiones y artefactos
El INS indicó que el principal tipo de lesión es la quemadura, presente en el 89,3 % de los casos, seguida por laceraciones (56 %).
Los totes son los artefactos más frecuentemente asociados a los accidentes (30 %), seguidos por otros elementos pirotécnicos (19 %) y los voladores (18 %).
Intoxicaciones con fósforo blanco
Durante el mismo periodo, la entidad también notificó siete casos de intoxicación por fósforo blanco, los cuales continúan en seguimiento.