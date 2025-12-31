“Las cifras pueden dispararse hoy”: Capitán Farfán advierte sobre el uso de pólvora tras superar los // Caracol Radio

El Instituto Nacional de Salud (INS) ha encendido las alarmas a pocas horas de finalizar el año. En lo corrido de diciembre, el reporte oficial indica que más de 900 personas han resultado lesionadas por la manipulación de pólvora en el país. Una cifra preocupante que amenaza con aumentar drásticamente durante la celebración de esta noche, históricamente la más crítica del calendario.

Pese a las campañas de prevención y las prohibiciones vigentes en la mayoría de municipios, la cultura de la pirotecnia sigue cobrando víctimas, afectando desproporcionadamente a menores de edad y personas bajo efectos del alcohol.

La voz de los expertos: “No queremos más tragedias esta noche”

Ante este panorama crítico, las autoridades de gestión del riesgo han reforzado sus mensajes. En comunicación directa con Caracol Radio, el Capitán Alvaro Farfán, delegado departamental del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, expresó su preocupación por el comportamiento ciudadano en las últimas horas del año.

“Desafortunadamente, la noche del 31 de diciembre es cuando esas cifras se elevan de forma considerable. Hacemos un llamado a la conciencia y a la responsabilidad, especialmente con el cuidado de nuestros niños,” señaló el Capitán Farfán.

El delegado de Bomberos enfatizó que los servicios de urgencias y las líneas de emergencia suelen colapsar no solo por quemaduras, sino por incendios estructurales y forestales derivados del uso irresponsable de globos y pirotecnia.

El panorama en Cundinamarca y el país

Las estadísticas del INS revelan un patrón alarmante:

Un alto porcentaje de los quemados son observadores , es decir, personas que no estaban manipulando los artefactos directamente.

, es decir, personas que no estaban manipulando los artefactos directamente. Los “totes”, “voladores” y “volcanes” siguen siendo los causantes principales de amputaciones y daños oculares.

El consumo de alcohol mezclado con la manipulación de estos elementos es el detonante de la mayoría de tragedias en adultos.

Recomendaciones vitales para esta noche

El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca y las autoridades de salud entregan las siguientes recomendaciones para evitar que la celebración termine en una sala de urgencias:

Cero pólvora en casa: Deje los espectáculos pirotécnicos a los profesionales. Supervisión constante: No pierda de vista a los menores de edad; la curiosidad puede causar accidentes en segundos. No a los globos de mecha: Estos elementos son causantes frecuentes de incendios en viviendas y zonas vegetales. Denuncie: Si observa venta ilegal de pólvora o manipulación riesgosa, comuníquese con la línea 123.

¿Qué hacer en caso de una quemadura?

Si a pesar de las advertencias ocurre un accidente, el Capitán Farfán y los expertos médicos aconsejan:

Lavar la zona afectada con abundante agua fría y limpia.

No aplicar cremas, aceites, café ni remedios caseros.

cremas, aceites, café ni remedios caseros. No reventar las ampollas.

Acudir de inmediato al centro médico más cercano.

La meta para el inicio del 2026 es clara: que la celebración sea recordada por la alegría familiar y no por una tragedia evitable.