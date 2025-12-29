Bucaramanga

Concejo de Barrancabermeja aprueba polémico proyecto que disminuye subsidio del recibo del agua

Concejales que votaron en contra del proyecto denuncian vicios desde su presentación.

Sofía Correa

Bucaramanga, Santander

Con 11 votos a favor y 6 en contra, el concejo de Barrancabermeja aprobó el proyecto de acuerdo que presentó el alcalde y que propone reducir los recursos que la administración le transfiere a Aguas de Barrancabermeja por concepto de subsidios al mínimo vital de agua.

El subsidio del recibo del agua se reducirá a partir del mes de enero de 2026. Para el caso del estrato 1, disminuye del 70% al 60%, mientras que para el estrato 2, del 40% al 10%.

Según concejales como Andrés Sarmiento, el debate estuvo viciado desde un inicio: “El día sábado, que era el día que se iba a debatir el proyecto, se citó en horas de la mañana; en horas de la mañana se pasó para las 7 de la noche...en horas de la noche no llegaron los concejales, me presenté solamente yo y otros dos compañeros y nos llegó un correo a las 6 y 40 cuando se había citado a las 7, en el correo decía que se citaba para el siguiente día sin siquiera levantar la plenaria”, explicó Sarmiento.

El alcalde, Jonathan Vázquez, señaló que: “La empresa Aguas de Barrancabermeja y empresas de aseo como Mucaf necesitan el recurso del subsidio para sostenerse, ya que la cartera del estrato 1 es del 82% y la del estrato 2 es del 10%. Más de 20 mil millones de cartera”, afirmó el mandatario como respuesta a denuncias presentadas por Carlos Parra, exconcejal de Bucaramanga, donde advierte intereses de privatizar la empresa.

