Concejo de Barrancabermeja aprueba polémico proyecto que disminuye subsidio del recibo del agua

Bucaramanga, Santander

Con 11 votos a favor y 6 en contra, el concejo de Barrancabermeja aprobó el proyecto de acuerdo que presentó el alcalde y que propone reducir los recursos que la administración le transfiere a Aguas de Barrancabermeja por concepto de subsidios al mínimo vital de agua.

El subsidio del recibo del agua se reducirá a partir del mes de enero de 2026. Para el caso del estrato 1, disminuye del 70% al 60%, mientras que para el estrato 2, del 40% al 10%.

Según concejales como Andrés Sarmiento, el debate estuvo viciado desde un inicio: “El día sábado, que era el día que se iba a debatir el proyecto, se citó en horas de la mañana; en horas de la mañana se pasó para las 7 de la noche...en horas de la noche no llegaron los concejales, me presenté solamente yo y otros dos compañeros y nos llegó un correo a las 6 y 40 cuando se había citado a las 7, en el correo decía que se citaba para el siguiente día sin siquiera levantar la plenaria”, explicó Sarmiento.

Lea también: Se repite la tragedia en Rionegro, Santander: un niño de cinco años muere ahogado en una piscina

El alcalde, Jonathan Vázquez, señaló que: “La empresa Aguas de Barrancabermeja y empresas de aseo como Mucaf necesitan el recurso del subsidio para sostenerse, ya que la cartera del estrato 1 es del 82% y la del estrato 2 es del 10%. Más de 20 mil millones de cartera”, afirmó el mandatario como respuesta a denuncias presentadas por Carlos Parra, exconcejal de Bucaramanga, donde advierte intereses de privatizar la empresa.