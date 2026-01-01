Jorge Carrascal no olvida su primer amor: Cerró el 2025 vistiendo la camiseta del Real Cartagena

El volante Jorge Carrascal, una de las grandes figuras de Flamengo durante la temporada 2025, no olvida sus raíces ni mucho menos su primer amor y así lo demostró este miércoles en el último día del 2025.

Carrascal, quien disfruta de sus vacaciones en Colombia, publicó unas fotografías en su cuenta de Instagram vistiendo la camiseta del Real Cartagena, equipo del que es hincha declarado públicamente.

En las imágenes puede verse al volante de la Selección Colombia en un bote en su natal Cartagena, luciendo y besando la camiseta del club heroico.

Es tanto el amor de Jorge Carrascal por el Real Cartagena, que el mismo jugador ha reconocido públicamente que le gustaría jugar en algún momento de su carrera en el equipo, así como también regresar a Millonarios, cuadro de donde es canterano.

¿Qué pasará con el futuro de Carrascal?

Con apenas seis meses en Brasil, Jorge Carrascal se ha vuelto pieza clave y gran figura del Flamengo, a tal punto que la directiva del Mengao se negó a transferirlo tras recibir una jugosa oferta de parte del Marsella de Francia.

No quiere decir que su continuidad en el equipo Carioca esté garantizada; sin embargo, sí es la intención y la prioridad del equipo dirigido por Filipe Luís.